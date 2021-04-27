Евгений Куйвашев поздравил депутатский корпус региона с Днём российского парламентаризма

Евгений Куйвашев отметил работу депутатов Заксобрания региона в период пандемии коронавируса. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил депутатский корпус региона и всех уральцев с Днём российского парламентаризма. В этом году исполняется 115 лет с начала работы первой Госдумы в России.

В своём поздравлении глава региона сказал, что в развитии общества законодательные органы играют ключевую роль, они занимаются формированием социально-экономического и политического развития России.

"Законодательное Собрание Свердловской области работает эффективно и грамотно, вносит весомый вклад в реализацию национальных проектов, достижение национальных целей развития, обозначенных Президентом России В. В. Путиным", - подчеркнул Евгений Куйвашев. По его мнению, избиратели доверяют депутатам Заксобрания, а те, в свою очередь, ответственно защищают их интересы.

За 2020 год депутаты Свердловской области приняли больше 150 законов. Была проделана большая работа по изменению регионального законодательства в связи с поправками в Конституции России.

Евгений Куйвашев отметил, что работа парламентариев позволила выдержать испытание пандемией коронавируса и достойно выполнить социальные обязательства перед населением. Он поблагодарил депутатов за добросовестную работу и пожелал им здоровья и успехов в работе.

К поздравлениям присоединилась председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она пожелала коллегам плодотворной работы и мудрости в принятии решений, а избирателям – конструктивного диалога с парламентариями. Полный текст поздравлений можно посмотреть в свежем номере "Областной газеты" от 27.04.21