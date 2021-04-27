Свердловский депутат Госдумы заявился на праймериз «Единой России» в ЕАО

В текущем созыве депутат представляет в нижней палате парламента Свердловскую область. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Государственной думы от Свердловской области Александр Петров подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», но в другом регионе. Председатель совета директоров уральского завода «Медсинтез», производящего триазавирин, намерен выдвинуться на новый срок от Еврейской автономной области.

«26 апреля депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Александр Петров подал документы для регистрации в качестве участника», - сообщает пресс-служба регионального отделения "ЕР".

Заявка депутата на участие в праймериз появилась на сайте предварительного голосования в Еврейской автономной области. Парламентарий выдвинулся от Еврейского одномандатного избирательного округа.

Александр Петров вступил в должность депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» 18 сентября 2016 года. Член комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, член комитета по охране здоровья. В текущем созыве представляет в нижней палате парламента Свердловскую область.

«Областная газета» уже сообщала о намерениях Александра Петрова выдвинуться на новый срок от другого региона. Признаком этого, в частности, была его активность на Дальнем Востоке страны. Ранее 8 из 10 депутатов Госдумы, представляющих регион от «Единой России», заявились на праймериз в Свердловской области.

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