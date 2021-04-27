Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
27 апреля 2021, 19:49

Евгений Куйвашев раздал поручения трём новым главам городов

Губернатор раздал поручения по развитию территорий

В провел рабочую встречу с новыми мэрами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 апреля встретился с новым главами Тугулыма, Красноуфимска и Среднеуральска. Они обсудили перспективы развития территорий.

Глава региона отметил, что коронавирусная пандемия негативно сказалась на положении дел в экономике и на рынке труда в частности. Он акцентировал внимание на необходимости сформировать прочную базу для дальнейшего роста доходов людей и решения вопросов инфраструктурного развития, передаёт департамент информационной политики Свердловской области.

На встрече глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов (стал главой города 17 марта 2021 года) рассказал Евгению Куйвашеву, что в числе задач первостепенной важности в муниципалитете – решение вопросов в сфере ЖКХ, а также комплексный подход к развитию сельских территорий. Речь идёт о газификации, дорожном строительстве и других направлениях работы.

Глава Красноуфимска Михаил Конев (стал главой города 26 марта 2021) рассказал губернатору Свердловской области, что благодаря тому, что в текущем году Красноуфимск получил значительные средства из регионального бюджета, у муниципалитета появилась возможность привести значительную часть дорог в нормативное состояние.

Глава Среднеуральска Александр Ковальчик (избран главой города 8 апреля 2021 года) на встрече с губернатором Среднего Урала подчеркнул, что городской округ имеет огромный потенциал для реализации. «Для этого необходимы технические мероприятия, в том числе по реконструкции очистных сооружений, по строительству новых объектов социальной направленности», – сказал новый градоначальник.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.04.2021, 19:49 / Политика
Евгений Куйвашев раздал поручения трём новым главам городов
27.04.2021, 18:50 / Общество
В Свердловской области школьники сдали пробный ЕГЭ по информатике
27.04.2021, 18:41 / Общество
С начала года на Среднем Урале отловили 720 бродячих животных
27.04.2021, 18:21 / Общество
Минпросвещения РФ рекомендует школам уйти на выходные 1-10 мая
27.04.2021, 17:58 / Политика
Владимир Путин призвал избегать "пустословия и дешёвого популизма" на выборах в Госдуму