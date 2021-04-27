Евгений Куйвашев раздал поручения трём новым главам городов

В провел рабочую встречу с новыми мэрами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 апреля встретился с новым главами Тугулыма, Красноуфимска и Среднеуральска. Они обсудили перспективы развития территорий.

Глава региона отметил, что коронавирусная пандемия негативно сказалась на положении дел в экономике и на рынке труда в частности. Он акцентировал внимание на необходимости сформировать прочную базу для дальнейшего роста доходов людей и решения вопросов инфраструктурного развития, передаёт департамент информационной политики Свердловской области.

На встрече глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов (стал главой города 17 марта 2021 года) рассказал Евгению Куйвашеву, что в числе задач первостепенной важности в муниципалитете – решение вопросов в сфере ЖКХ, а также комплексный подход к развитию сельских территорий. Речь идёт о газификации, дорожном строительстве и других направлениях работы.

Глава Красноуфимска Михаил Конев (стал главой города 26 марта 2021) рассказал губернатору Свердловской области, что благодаря тому, что в текущем году Красноуфимск получил значительные средства из регионального бюджета, у муниципалитета появилась возможность привести значительную часть дорог в нормативное состояние.

Глава Среднеуральска Александр Ковальчик (избран главой города 8 апреля 2021 года) на встрече с губернатором Среднего Урала подчеркнул, что городской округ имеет огромный потенциал для реализации. «Для этого необходимы технические мероприятия, в том числе по реконструкции очистных сооружений, по строительству новых объектов социальной направленности», – сказал новый градоначальник.