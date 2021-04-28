«Единая Россия» продлила срок приём заявок на участие в праймериз

Такое решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в процедуре. Фото: Владимир Мартьянов

Партия «Единая Россия» продлила срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование до 14 мая включительно. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в праймериз.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Свердловского регионального отделения «ЕР», решение об увеличении срока подачи документов касается всех регионов. В частности, секретарь реготделения Виктор Шептий направил письмо (имеется в распоряжении «ОГ»), на имя председателя федерального оргкомитета партии Александра Карелина, в котором также попросил продлить срок приёма заявок на праймериз «в связи с большим количеством желающих» принять участие в процедуре.

Напомним, приём заявок на участие в праймериз стартовал по всей стране 15 марта. В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано более 200 участников предварительного голосования. Около 60 из них — на выдвижение в Госдуму. О своём решении принять участие в процедуре уже заявили глава региона Евгений Куйвашев, несколько его заместителей, вице-губернатор Сергей Бидонько, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, ряд мэров уральских городов, а также восемь из 10 действующих депутатов Госдумы, представляющих в текущем созыве Свердловскую область (от «Единой России»).

Добавим также, что с 19 апреля на сайте процедуры началась регистрация избирателей, которые смогут поддержать кандидатов для их последующего выдвижения от «Единой России». В этом году сделать это можно будет только в электронном виде. «Облгазета» подробно рассказывала, как стать избирателем на праймериз «Единой России».

Регистрация избирателей продлится до 28 мая включительно. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Списки кандидатов-победителей по итогам процедуры утвердит Съезд партии.