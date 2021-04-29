На Среднем Урале проведут конкурс на пост министра цифрового развития

Глава региона отметил, что цифровые технологии делают жизнь людей лучше, а удобные клиентские сервисы стали для многих привычными. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ближайшее время на сайте правительства региона будет объявлен открытый конкурс на пост министра цифрового развития региона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что цифровые технологии делают жизнь людей лучше, а удобные клиентские сервисы, например на портале госуслуг, стали для многих привычными.

"На цифровые рельсы переводятся предприятия, системы управления домами, районами, городами. Эксперты называют это "массовой диджитализацией". Мне сегодня совершенно понятно, что чем выше её уровень, тем регион конкурентнее. А жизнь в нём – лучше и комфортнее", – пишет Евгений Куйвашев в Instagram.

Губернатор напомнил, что в середине марта он подписал указ о создании в регионе министерства цифрового развития и связи. Отметим, что новому министерству будут полностью переданы полномочия департамента информатизации, а также функции по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти региона.

По словам главы региона, руководителя регионального минцифры выберут по результатам открытого конкурса.

"Мы объявим открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области. Информация о его проведении появится в ближайшее время на сайте midural.ru. В нашем регионе много талантливых и компетентных специалистов. Мы готовы к новым идеям и решениям", - подытожил Евгений Куйвашев.

Напомним, декабре 2020 года "Областная газета" провела большое интервью с Олегом Чемезовым, во время которого он анонсировал преобразование департамента информатизации в минцифры.

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