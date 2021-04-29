Евгений Куйвашев официально объявил о начале конкурса на пост главы минцифры

Губернатор Свердловской области официально объявил о начале конкурса на пост главы минцифры. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении открытого отбора кадров на пост регионального министра цифрового развития и связи. Документы на участие в конкурсе будут принимать с 30 апреля до 20 мая включительно.

Этим же документом глава региона утвердил состав экспертной комиссии по проведению отбора кадров. Председателем комиссии назначен замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, заместителем председателя стала замруководителя аппарата губернатора Свердловской области - директор департамента государственной службы, кадров и наград главы региона Марина Обрубова, а секретарём экспертной комиссии - замдиректора департамента госслужбы, кадров и наград главы региона Татьяна Данилова.

Всего в состав экспертной комиссии вошли 10 человек, среди которых: президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин и ректор УрГЭУ Яков Силин.

Согласно объявлению о проведении конкурса на должность главы минцифры Свердловской области, участники отбора должны иметь высшее образование и опыт управленческой деятельности (руководство организацией численностью от 5 человек или структурным подразделением организации численностью от 10 человек). Кандидаты пройдут тесты на знание законодательства, проверку с целью определения управленческого профиля, а также должны будут презентовать и защитить концепцию цифрового развития региона.

Срок подачи заявок на участие - с 30 апреля по 20 мая. Приём документов будет осуществляться в будние дни с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Также требуется предварительная запись.

Напомним, проведение конкурса Евгений Куйвашев анонсировал сегодня днём на своей странице в Instagram.

Распоряжение губернатора и объявление о проведении конкурса будут опубликованы в номере "Областной газеты" 30 апреля.