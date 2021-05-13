Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
13 мая 2021, 11:20

Ректор УрФУ подал заявку на праймериз "Единой России"

Виктор Кокшаров

Виктор Кокшаров занимает пост ректора УрФУ с апреля 2010 года. Фото: Алексей Кунилов

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров подал документы на участие в праймериз "Единой России". Он планирует участвовать в отборе кандидатов на выборы в Заксобрание Свердловской области.

Эту информацию "Областной газете" подтвердил замруководителя свердловского исполкома "Единой России" Максим Бестфатер. Ранее партия продлила срок подачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Такое решение было принято в связи с большим количеством желающих поучаствовать в предварительном голосовании.

На сайте процедуры до 28 мая идёт регистрация избирателей, которые смогут поддержать кандидатов для их последующего выдвижения от "Единой России". В этом году сделать это можно будет только в электронном виде. "Облгазета" подробно рассказывала, как стать избирателем на праймериз "Единой России".

Само предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая. Списки кандидатов - победителей по итогам процедуры утвердит съезд партии.

Виктор Кокшаров занимает пост ректора УрФУ с апреля 2010 года. До этого он трудился на посту председателя правительства Свердловской области. В 2017 году был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В апреле 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин ещё на 5 лет переназначил Виктора Кокшарова на должности ректора университета.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.05.2021, 12:54 / Общество
В майские праздники на Невьянскую башню поднимались гости из Италии, Чехии и Великобритании
13.05.2021, 12:21 / Общество
С праздником Ураза-байрам мусульман поздравил Владимир Путин
13.05.2021, 11:45 / Культура
Клава Кока и Татьяна Овсиенко выступят на Ural Music Night
13.05.2021, 11:28 / Экономика
В Минприроды РФ рассказали, на сколько лет стране хватит запасов угля
13.05.2021, 11:20 / Политика
Ректор УрФУ подал заявку на праймериз "Единой России"