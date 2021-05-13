Ректор УрФУ подал заявку на праймериз "Единой России"

Виктор Кокшаров занимает пост ректора УрФУ с апреля 2010 года. Фото: Алексей Кунилов

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров подал документы на участие в праймериз "Единой России". Он планирует участвовать в отборе кандидатов на выборы в Заксобрание Свердловской области.

Эту информацию "Областной газете" подтвердил замруководителя свердловского исполкома "Единой России" Максим Бестфатер. Ранее партия продлила срок подачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Такое решение было принято в связи с большим количеством желающих поучаствовать в предварительном голосовании.

На сайте процедуры до 28 мая идёт регистрация избирателей, которые смогут поддержать кандидатов для их последующего выдвижения от "Единой России". В этом году сделать это можно будет только в электронном виде. "Облгазета" подробно рассказывала, как стать избирателем на праймериз "Единой России".

Само предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая. Списки кандидатов - победителей по итогам процедуры утвердит съезд партии.

Виктор Кокшаров занимает пост ректора УрФУ с апреля 2010 года. До этого он трудился на посту председателя правительства Свердловской области. В 2017 году был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В апреле 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин ещё на 5 лет переназначил Виктора Кокшарова на должности ректора университета.