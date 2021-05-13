Более 30 свердловчан получили госнаграды из рук губернатора

Алексей Воробьёв, награждённый знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, очень эмоционально поблагодарил Евгения Куйвашева за развитие региона. Фото: Павел Ворожцов

Вчера глава региона Евгений Куйвашев вручил государственные награды 35 жителям Свердловской области. Большая часть из них – сотрудники и руководители промышленных предприятий.

– Для меня большая честь вручить эти награды. Горжусь, что с каждым годом становится больше уральцев, чьи успехи отмечают, – сказал Евгений Куйвашев в начале церемонии. – Во время пандемии свердловские предприятия подтвердили, что продолжают оставаться опорой Отечества. Я ценю ваш вклад в обеспечение устойчивого развития экономики региона и всей страны.

Среди награждённых знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени – основатель Портновской мануфактуры «SHISHKIN». Фото: Павел Ворожцов

Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены сотрудники Машиностроительного завода им. Калинина, Завода №9, Уралвагонзавода. Почётное звание «Заслуженный металлург РФ» получили представители Уралэлектромеди, а сотрудник Уралтрансмаша удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ». Как можно заметить, значительная часть награждённых – представители оборонных предприятий Среднего Урала.

– Мы выстояли, потому что всегда имели поддержку от губернатора. Мы продолжаем развиваться и достигать новых успехов, – сказал гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности области Владимир Щёлоков, который вчера получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. – Сегодня уже был отмечен вклад уральцев в обеспечение стабильности российской экономики. Хочется заверить, что Урал всегда будет опорным краем державы.

Губернатор отметил своими наградами ещё шесть представителей реального сектора экономики. В частности, за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени награждены член совета директоров «РСГ-Академическое» и председатель правительства области в 1996-2007 годах Алексей Воробьёв, а также директор по развитию производства Западно-Сибирского инвестиционного холдинга Сергей Майзель.

– Еду сюда к губернатору, смотрю на наш Екатеринбург и радуюсь, вспоминаю строки из «Свердловского вальса» Родыгина, – начал в свойственной ему манере вышедший на сцену Алексей Воробьёв. – Знаю, что в замыслах нашего губернатора сделать так, чтобы в Екатеринбурге было 2 млн жителей. Будет? Будет. Знаю, что в планах нашего губернатора сделать так, чтобы в Екатеринбурге появился лучший инновационный медицинский центр, который готовил бы кадры на самом высоком уровне. Чтобы медики гордились тем, что они делают, и в каких условиях работают. Так держать, Евгений Владимирович! А теперь давайте все вместе скажем губернатору «спа-си-бо»!

В этот момент губернатор от смущения даже пожал плечами.

Знак «За заслуги перед Свердловской областью» I степени получил Сергей Майзель. Фото: Павел Ворожцов

В свою очередь, Сергей Майзель отметил, что вручённая ему награда – фактически благодарность двум тысячам сотрудников его предприятий, которые выходят в поля и обеспечивают свердловчан продуктами:

– И чтобы на этот подарок достойно ответить, скажу, что в День Победы был дан старт строительству предприятия, которое будет выпускать продукты из нашего уральского молока. Со своей стороны постараюсь сделать всё возможное, чтобы 9 мая следующего года я отчитался, что завод заработал.

По традиции не обошлось без награждения медицинских работников. За борьбу с коронавирусной инфекцией орденом Пирогова были награждены заведующая отделением детской городской больницы №11 Екатеринбурга Альбина Иванова и врач детской городской больницы Каменска-Уральского Михаил Царегородцев. А благодарственное письмо Президента РФ вручили врачу-анестезиологу станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Олегу Бобровскому и фельдшеру скорой помощи Анастасии Дашкевич.

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Начальник управления архивами Александр Капустин получил знак «За заслуги перед Свердловской областью» III степени в день своего рождения. Фото: Павел Ворожцов

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен известный специалист в области физиологии системы крови Борис Юшков. Фото: Павел Ворожцов