Почти 500 свердловчан поборются за право стать кандидатами в депутаты от «Единой России»

По данным Виктора Шептия, всего в оргкомитет по проведению предварительного голосования в нашей области было подано 573 заявления. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском региональном отделении партии «Единая Россия» завершили регистрацию граждан, изъявивших желание принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу РФ и Законодательное собрание региона.

Как рассказал секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, всего в оргкомитет по проведению предварительного голосования в нашей области было подано 573 заявления. Но после собеседований с кандидатами и рассмотрения представленных документов в качестве участников зарегистрированы 492 человека. Причём почти половина из них участвуют в праймериз впервые, а почти треть – это молодёжь в возрасте до 35 лет.

Всего за право выдвигаться кандидатами в депутаты Госдумы от регионального отделения «Единой России» будет бороться 161, а в депутаты областного Заксобрания – 331 претендент. Секретарь регионального отделения напомнил, что на выборах 19 сентября в Госдуму РФ от Свердловской области будут избираться семь депутатов по одномандатным округам и более десяти (по опыту прошлых выборов) – по партийным спискам. Соответственно, в Законодательное собрание региона будут избраны 25 депутатов-одномандатников и столько же – по спискам партий.

Само предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая в электронном виде на сайте www.pg.er.ru. По утверждению Виктора Шептия, в столь широком масштабе волеизъявление граждан в таком формате будет осуществляться впервые не только в Свердловской области, но и в стране. Голосовать за предложенные кандидатуры будут выборщики, в качестве которых зарегистрировались уже более 200 тысяч человек. Причём процесс пополнения списка голосующих не завершён, и подать заявку на участие в праймериз в качестве выборщика каждый желающий сможет вплоть до 28 мая.

Итоги предварительного голосования подведут 1 июня, после чего списки кандидатов от «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит съезд партии, а списки кандидатов в депутаты Заксобрания – региональная партконференция.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждённы приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»