В Заксобрании области прокомментировали проблему нехватки парковочных мест в Екатеринбурге

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Председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина прокомментировала ситуацию с нехваткой парковочных мест в жилых районах Екатеринбурга.

Отметим, на сегодняшнем заседании депутаты должны обсудить исполнение регионального закона об административных правонарушениях в части мер ответственности за парковку на газонах. Но, если на газонах автомобилисты парковаться перестали, то дворы и обочины дорог в центральных районах Екатеринбурга по прежнему заставлены машинами из-за отсутствия нужного количества организованных парковочных мест.

- Сегодня многие новые дома строятся уже с подземными парковками, и это - абсолютная рекомендация для строительных компаний, - ответила "Облгазете" Людмила Бабушкина. - Конечно, машины нужно куда-то ставить. И этот вопрос нужно каким-то образом решать, в том числе - исполнительным органам власти.

Как ранее писала "Облгазета", жители районов Екатеринбурга, приближенных к центру, не раз жаловались в редакцию на нехватку парковочных мест, в частности - возле новостроек. Решением проблемы могли стать паркинги,о планах появления которых застройщики обычно подробно рассказывают при продаже квартир. Но зачастую такие объекты сдаются после строительства домов в жилых комплексах, а мест в них - крайне мало. По подсчётам Уральской палаты недвижимости, сейчас во многих микрорайонах количество машиномест в паркингах не превышает 15 процентов от количества квартир в ЖК.