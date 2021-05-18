Свердловский ОНФ делает упор на волонтёрство

Жанна Рябцева рассказала, что в стартовавшей 18 марта 2020 года акции «Мы вместе» приняли участие более 3,5 тысячи свердловских добровольцев. Фото: Алексей Кунилов.

Жанну Рябцеву, возглавляющую Свердловский региональный исполком Общероссийского народного фронта и представляющую Средний Урал в центральном штабе ОНФ, на прошедшей вчера встрече с журналистами позиционировали весьма скромно: региональный координатор волонтёрской акции «Мы вместе».

Вот и значительную часть своего выступления на пресс-конференции региональный лидер ОНФ посвятила успехам волонтёрского движения. Она рассказала, что в стартовавшей 18 марта 2020 года акции «Мы вместе» приняли участие более 3,5 тысячи свердловских добровольцев, которые за 14 месяцев выполнили порядка 90 тысяч заявок на доставку продуктов питания и лекарств тем, кто в связи с объявленной пандемией был вынужден соблюдать режим самоизоляции.

И в этом году, хотя строгость мероприятий по борьбе с распространением COVID снизилась, работу по оказанию помощи нуждающимся волонтёры не прекращают. Более того, в рамках акции «Мы вместе» региональный штаб запускает новый проект «Летим со мной». Медики установили, что пребывание больного детским церебральным параличом (ДЦП) ребёнка в искусственно создаваемой невесомости может способствовать излечению от этой болезни. А поскольку «полёты» в аэродинамической трубе стали у нас популярным аттракционом, многие родители страдающих ДЦП детей только ради этого водят их туда.

Но, во-первых, «процедура» в аэродинамической трубе очень недёшевая, и многим совсем недоступна. А во-вторых, без медицинского сопровождения она остаётся только развлечением. Как сообщила Жанна Рябцева, уже достигнута договорённость со спонсорами, которые берутся построить в Екатеринбурге при одном из детских лечебных учреждений крупнейшую в Европе аэродинамическую трубу для бесплатной реабилитации больных ДЦП под контролем врачей по специально разработанной и научно обоснованной методике.

Ещё один запускаемый свердловскими «фронтовиками» проект направлен на повышение активности избирателей в ходе подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму РФ и в Заксобрание области. Жанна Рябцева сообщила, что хотя ОНФ никаких собственных списков кандидатов в депутаты выдвигать не намерен, сама она и многие работающие под её руководством активисты волонтёрского движения уже стали участниками организованного «Единой Россией» предварительного голосования. А сейчас региональный штаб ОНФ завершает работу над созданием специального Интернет-портала в помощь избирателям, где будут представлены данные на всех намеревающихся баллотироваться в депутаты волонтёров – наших земляков. Независимо от их партийной принадлежности.

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