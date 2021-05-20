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20 мая 2021, 10:04

За пост главы минцифры в Свердловской области поборются около 20 человек

вакантное место

Министерство цифрового развития и связи в Свердловской области было создано в марте текущего года. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 20 мая, завершится приём заявок на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области. По данным депутата Екатеринбургской гордумы Алексея Холодарева, документы уже подали свыше 20 человек, в том числе он сам.

На странице в Instagram депутат сообщил, что в списке кандидатов оказался 17-м. "В списке кандидатов был 17-м, говорят, ещё 5-6 человек донесут документы. Отличная конкуренция!", – отметил он.

Алексей Холодарев также рассказал, что впереди желающих занять пост главы минцифры ждёт экзамен на знание законодательства и нормативных актов. Далее – тестирование "с целью определения управленческого профиля". Ещё одним заданием станет презентация концепции цифрового развития Среднего Урала.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев официально объявил о начале конкурса на пост главы минцифры. Документы начали принимать с 30 апреля.

Министерство цифрового развития и связи в Свердловской области было создано в марте текущего года. Согласно указу №133-УГ, минцифры будут полностью переданы полномочия департамента информатизации, а также функции по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти региона.

Областная газета Свердловской области

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