Евгений Куйвашев пригласил победителей праймериз «ЕР» на стажировку в Дом добровольцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 24 мая, посетил Дом добровольцев, созданный для объединения усилий всех волонтёрских организаций региона. Добровольцы провели экскурсию, рассказали о своей работе и предоставили возможность проголосовать на праймериз «Единой России».
Евгений Куйвашев приехал, чтобы посмотреть, как устраиваются волонтёры в выделенном по его поручению особняке на Крылова, 2. Экскурсию по помещениям провели координатор Дома добровольцев Евгений Дайнес и волонтёры акции #МыВместе сёстры Евгения и Анастасия Миронович.
Во дворе дома размещены катер, спасательный автомобиль и другое оборудование. В одном из комнат дома работает ситуационный центр, куда поступают заявки жителей свердловчан на оказание им помощи. В соседнем помещении волонтёры собирают продуктовые наборы для нуждающихся. Кроме продуктов они доставляют жителям региона лекарства и предметы первой необходимости, а также с помощью специальных мобильных устройств помогают своим подопечным с интернет-сервисами, например, с порталом госуслуг.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня, 24 мая, начинается предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и Законодательного собрания Свердловской области. Добровольцы вплоть до 30 мая будут при необходимости помогать уральцам оставлять свой выбор на сайте, где проводятся онлайн-праймериз. Евгений Куйвашев смог протестировать систему онлайн-голосования. Он сделал это при помощи волонтёрского планшета непосредственно в Доме добровольцев.
Евгений Куйвашев напомнил, что на территории региона работают около 150 волонтёрских организаций, это порядка 15 тысяч человек. «До пандемии многие, наверное, и не предполагали, что у нас есть такая армия спасателей, которая трудится наряду с экстренными службами помощи. В этом году треть кандидатов, которые заявились на праймериз «Единой России», – волонтеры и общественники. Я только приветствую, если такие ребята придут в политику. Работа депутата – тоже отчасти общественная. Если волонтёр станет депутатом – выиграют все, и люди в первую очередь. Как, впрочем, и, если депутат станет волонтёром. Всех, кто пройдет праймериз «Единой России», ждут в Доме добровольца на стажировку», – сказал губернатор.
Он поблагодарил добровольцев за работу и подарил новую технику для ситуационного центра. Кроме того, он поручил правительству помочь уральским волонтёрам с ремонтом их нового дома.
Напомним, что сегодня, 24 мая, на территории всей страны стартовали электронные праймериз «Единой России». Они завершатся вечером 30 мая. Как писала «Областная газета», предварительное внутрипартийное голосование «ЕР» пройдёт в электронном виде по всей стране, а в ряде регионов ещё и очно. На Среднем Урале праймериз пройдут только в заочной форме. В 2021 году в Свердловской области пройдут выборы депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание региона.