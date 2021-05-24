Евгений Куйвашев пригласил победителей праймериз «ЕР» на стажировку в Дом добровольцев

Евгений Куйвашев приехал в Дом добровольцев посмотреть, как в нём разместились волонтёры. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 24 мая, посетил Дом добровольцев, созданный для объединения усилий всех волонтёрских организаций региона. Добровольцы провели экскурсию, рассказали о своей работе и предоставили возможность проголосовать на праймериз «Единой России».

Евгений Куйвашев приехал, чтобы посмотреть, как устраиваются волонтёры в выделенном по его поручению особняке на Крылова, 2. Экскурсию по помещениям провели координатор Дома добровольцев Евгений Дайнес и волонтёры акции #МыВместе сёстры Евгения и Анастасия Миронович.

Во дворе дома размещены катер, спасательный автомобиль и другое оборудование. В одном из комнат дома работает ситуационный центр, куда поступают заявки жителей свердловчан на оказание им помощи. В соседнем помещении волонтёры собирают продуктовые наборы для нуждающихся. Кроме продуктов они доставляют жителям региона лекарства и предметы первой необходимости, а также с помощью специальных мобильных устройств помогают своим подопечным с интернет-сервисами, например, с порталом госуслуг.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня, 24 мая, начинается предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и Законодательного собрания Свердловской области. Добровольцы вплоть до 30 мая будут при необходимости помогать уральцам оставлять свой выбор на сайте, где проводятся онлайн-праймериз. Евгений Куйвашев смог протестировать систему онлайн-голосования. Он сделал это при помощи волонтёрского планшета непосредственно в Доме добровольцев.

Евгений Куйвашев напомнил, что на территории региона работают около 150 волонтёрских организаций, это порядка 15 тысяч человек. «До пандемии многие, наверное, и не предполагали, что у нас есть такая армия спасателей, которая трудится наряду с экстренными службами помощи. В этом году треть кандидатов, которые заявились на праймериз «Единой России», – волонтеры и общественники. Я только приветствую, если такие ребята придут в политику. Работа депутата – тоже отчасти общественная. Если волонтёр станет депутатом – выиграют все, и люди в первую очередь. Как, впрочем, и, если депутат станет волонтёром. Всех, кто пройдет праймериз «Единой России», ждут в Доме добровольца на стажировку», – сказал губернатор.

Он поблагодарил добровольцев за работу и подарил новую технику для ситуационного центра. Кроме того, он поручил правительству помочь уральским волонтёрам с ремонтом их нового дома.