Почему в Свердловской области не будет дистанционного голосования на выборах?

Проголосовать на выборах дистанционно свердловчане не смогут. Придётся идти на участки. Фото: Алексей Кунилов.

Во вторник, 25 мая, стало известно, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года пройдёт в семи субъектах РФ. Свердловской области в этом перечне не оказалось. При этом технически региональный избирком готов к проведению ДЭГ наряду с традиционным голосованием, а сами уральцы наглядно продемонстрировали желание вовлекаться в электоральный процесс дистанционным способом. Несмотря на высокую активность избирателей, в Единый день голосования свердловчанам придётся «по старинке» идти на участки.

ДЭГ не для всех

Решение, жители каких именно субъектов РФ смогут отдать свой голос дистанционным способом, принималось с помощью рейтингового голосования. В список попали города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области. При этом столица в самом отборе не участвовала, поскольку может проводить ДЭГ вне конкурса – методика применяется в Москве с 2019 года, здесь уже есть собственная платформа и соответствующая законодательная база.

– Решение, в каких именно регионах наряду с традиционным голосованием пройдёт ДЭГ, принималось на уровне ЦИК России. Свердловская область в этот список не вошла. С учётом большого количества избирательных кампаний (всего в Свердловской области пройдёт 37 кампаний одновременно на трёх уровнях: федеральном, региональном и 35 местных), значительного числа бюллетеней, формируемых органов публичной власти. Поэтому участие в электронном голосовании мы не принимаем, – прокомментировал решение ЦИК РФ председатель Свердловского избиркома Владимир Русинов.

Активность не помогла

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», принятию решения в каких регионах голосование будет проходить в электронной форме, предшествовало масштабное тестирование системы ДЭГ, проходившее по всей стране с 12 по 14 мая в рамках общероссийской тренировки по применению ГАС «Выборы». По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, и федеральная, и московская платформа ДЭГ прошли испытание успешно. После сборки ключей итоги голосования были подведены менее чем за 5 минут. На стадии подачи заявлений было зафиксировано 137 тысяч отказов (менее 5 процентов). Причины каждого отдельного сбоя выясняются.

Всего в тестировании приняли участие свыше 1,2 миллиона избирателей по всей стране. За время теста система обработала более 5 миллионов транзакций. Свердловская область оказалась в числе лидеров по активности избирателей в ходе тестирования – в процедуре участвовали 48 283 человека. Таким образом, по количеству участников регион занял третье место, уступив лишь Санкт-Петербургу (63 936 человек) и Краснодарскому краю (62 607). Несмотря на это, Свердловский избирком не стал подавать заявку на проведение электронного голосования в сентябре.

Подводя итоги тестирования, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что Центризбирком внимательно изучил все заявки субъектов Российской Федерации на применение дистанционного электронного голосования 19 сентября.

– Мы идём аккуратно и взвешенно. Нам бы хотелось испытать дистанционное электронное голосование в «боевой» обстановке, ограничившись одним-полутора миллионами избирателей, − сообщил Николай Булаев. Он также добавил, что дистанционное электронное голосование будет применяться в том числе на муниципальных выборах − это сложная процедура, которую раньше никто не проводил. Технически она требует большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа.

В тоже время заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов отметил, что запрос от общества на дистанционное электронное голосование очень высокий.

– Мы не можем на него не реагировать. И очень важно, что среди выбранных регионов есть те, которые имеют опыт проведения не только общероссийской тренировки, но и применения дистанционного электронного голосования на реальных выборах, – пояснил он.

Закрепление положительного опыта

Добавим, что в эти дни (с 24 по 30 мая) по всей стране проходят праймериз «Единой России». За первые два дня в процедуре приняли участие больше 2,5 миллиона россиян. В Свердловской области процедура проходит исключительно в электронной форме. Уральцы активно включились в процесс – по итогам первых дней голосования регион занимает уверенное первое место в стране по активности избирателей. По данным свердловского реготделения партии, по состоянию на 16:00 25 мая в Свердловской области проголосовали 148 073 зарегистрированных избирателя.

Несмотря на то, что формально предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» напрямую не имеет отношения к выборному процессу в сентябре, активность свердловчан в ходе праймериз наглядно демонстрирует готовность жителей региона к волеизъявлению дистанционным способом.

Кроме того, в начале 2021 года на Среднем Урале впервые провели в стране эксперимент по проведению выборов по технологии блокчейн. С её помощью избрали депутатов Молодёжного парламента региона. Избирательная комиссия Свердловской области (ИКСО) и молодёжный избирком провели весь цикл выборов – от выдвижения до агитации и голосования – в онлайн-формате на электронной платформе. «Областная газета» подробно рассказывала, как проходил этот эксперимент.

В следующий раз?

Всё это вкупе напрямую свидетельствует о том, что свердловчане уже успели познакомиться с дистанционным способом голосования и по достоинству оценили преимущества современных технологий. Техническая составляющая в регионе также отвечает всем требованиям для проведения ДЭГ.

По словам начальника информационного управления Избирательной комиссии Свердловской области Сергея Сапцына, готовность региона показала в том числе и общероссийская тренировка по проведению дистанционного электронного голосования:

– Мы отработали все необходимые процессы. Но в 2021 году мы проводим в наших муниципалитетах значительное количество избирательных кампаний по выборам в представительные органы местного самоуправления. Такое большое количество совмещений приводит к серьёзной нагрузке, в том числе и на программно-технические комплексы. Думаю, в будущем избиратели Свердловской области обязательно получат возможность голосовать на выборах через Интернет.

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