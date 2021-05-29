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29 мая 2021, 15:47

В Свердловской области на праймериз «Единой России» зарегистрировались почти 400 тысяч избирателей

Единая Россия

Более 300 тыс. избирателей уже проголосовали. Фото: Владимир Мартьянов.

Почти 400 тысяч жителей Свердловской области изъявили желание проголосовать на праймериз «Единой России». Всего по стране для участия в данной процедуре зарегистрировались 7,5 млн человек.

Регистрация избирателей завершилась в 23:59 28 мая. Как сообщили в пресс-службе партии, Средний Урал стал одним из регионов-лидеров по активности граждан. Область занимает второе место после Москвы. Так, регистрацию прошли 391 411 свердловчан. Из них уже проголосовали более 300 тыс. избирателей. Остальные смогут это сделать до 20:00 (по московскому времени) 30 мая.

«В качестве участников голосования в Свердловской области зарегистрировано 483 кандидата: 156 – в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание», – говорится в сообщении. Уточняется, что итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые представят «ЕР» на выборах в сентябре, утвердят 19 июня.

Ранее "Областная газета" писала, что о своём решении принять участие в праймериз заявили глава региона Евгений Куйвашев, несколько его заместителей, вице-губернатор Сергей Бидонько, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина, ряд мэров уральских городов, а также ряд действующих депутатов Госдумы, представляющих в текущем созыве Свердловскую область (от «Единой России»).

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Сюжет

Праймериз "Единой России"-2021 в Свердловской области
Следим за подготовкой и проведением процедуры

Областная газета Свердловской области

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