Евгений Куйвашев победил на праймериз «Единой России» в Свердловской области

Глава региона набрал в ходе праймериз 174 565 голосов. Фото: Павел Ворожцов.

«Единая Россия» подвела итоги предварительного внутрипартийного голосования. В Свердловской области победу на праймериз по выбору кандидатов в Госдуму одержал губернатор Евгений Куйвашев.

Результаты электронного голосования доступны на сайте процедуры pg.er.ru. Согласно приведённым данным, глава региона набрал в ходе праймериз 174 565 голосов. На второй строчке - бывший биатлонист, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин (64 481 голос), замыкает первую тройку ещё один действующий парламентарий Павел Крашенинников (61 081 голос). В первой пятёрке также оказались глава регионального ОНФ Жанна Рябцева (22 286 голосов) и вице-губернатор Сергей Бидонько (21 536 голосов).

Фото: Скриншот с сайте процедуры

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. На предварительном голосовании партия определяет списки кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы и избирательные кампании другого уровня, которые пройдут в сентябре. В Свердловской области праймериз проходили исключительно в электронной форме.

Председатель регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования Виктор Шептий отметил высокий интерес свердловчан к процедуре: Средний Урал стал лидером в стране по числу проголосовавших.

«В Свердловской области на сайт предварительного голосования зарегистрировалось почти 400 тысяч жителей региона. Из них проголосовали 339 063, что составило более 10% от общего числа избирателей», - отметил Виктор Шептий.

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, на 1 января 2021 года в регионе насчитывается 3 314 682 избирателя.

На праймериз в Свердловской области было зарегистрировано 483 кандидата: 156 – в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание. В 2016 году эти показатели составляли 113 и 216 человек соответственно.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в целом по России участие в праймериз приняли более 11 миллионов человек. Эксперты считают, что процедура стала самой масштабной и массовой в политической истории страны.