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31 мая 2021, 19:02

Евгений Куйвашев пригласил представителей корейских предприятий поучаствовать в ИННОПРОМе

Игорь Самкаев

Губернатор пригласил южнокорейские инвестиционно-строительные компании к участию в Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев и Почётный консул Южной Кореи в Тюмени Игорь Самкаев обсудили перспективы сотрудничества. Свердловская область вместе с другими уральскими регионами вошла в округ, в пределах которого исполняет свои полномочия консул.

«Уверен, наши торгово-экономические, научно-технические, культурные и дружеские связи будут крепче год от года. По итогам 2020 года Республика Корея занимает 25 место по товарообороту среди 159 стран партнеров Свердловской области. Мы заинтересованы в наращивании делового сотрудничества с южнокорейскими партнерами, открытии представительств корейских компаний и совместных производств на территории Свердловской области», – сказал Евгений Куйвашев.

Как сообщили в департамент информационной политики Свердловской области, губернатор пригласил южнокорейские инвестиционно-строительные компании к участию в Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild, который традиционно проходит в Екатеринбурге. А также представителей Кореи – к участию в международной промышленной выставке ИННОПРОМ. «Потенциал Свердловской области велик. На мой взгляд, это третья столица России, а по некоторым направлениям – даже вторая. Уверен, Республика Корея заинтересована в сотрудничестве с регионом. Её представители уже выражали желание работать», – сказал Игорь Самкаев.

Как писала «Областная газета», ранее о своём согласии участвовать в ИННОПРОМе заявили делегации Италии, Германии, Венгрии и Белоруссии. Делегацию Венгрии возглавит глава МИД страны Петер Сийярто.

Областная газета Свердловской области

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