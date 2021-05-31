Кто победил на праймериз "Единой России" в Свердловской области?

Впервые праймериз полностью проходили онлайн – поддержать кандидатов можно было на сайте pg.er.ru. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области, как и по всей стране, подводят итоги предварительного внутрипартийного голосования «Единой России», которое длилось всю последнюю неделю. Евгений Куйвашев, Антон Шипулин и Павел Крашенинников – именно такой видят свердловчане первую тройку кандидатов от партии власти на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Полные результаты электронного голосования «Областная газета» публикует на II полосе.

Согласно опубликованным данным, глава региона набрал в ходе праймериз рекордное количество голосов – его кандидатуру поддержали 174 565 человек. Бывший биатлонист, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин получил 64 481 голос, а ещё один действующий парламентарий – Павел Крашенинников – 61 081 голос. В первой пятёрке также оказались глава регионального ОНФ Жанна Рябцева (22 286 голосов) и вице-губернатор Сергей Бидонько (21 536 голосов).

Свердловчане – самые активные

В целом по России участие в праймериз приняли более 11 миллионов человек. Эксперты считают, что процедура стала самой масштабной и массовой в политической истории страны.

Средний Урал стал одним из лидеров в стране по активности избирателей. Председатель регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования Виктор Шептий отметил:

– В Свердловской области на сайте предварительного голосования зарегистрировалось почти 400 тысяч жителей региона. Регистрация была верифицирована через сайт Госуслуги. В результате в процедуре, которая длилась неделю, приняли участие более 10 процентов от общего числа избирателей – 339 063 человека. В некоторых странах, да и у нас порой, выборы проходят с такой явкой.

Отметим, что по данным Избирательной комиссии Свердловской области, на 1 января 2021 года в регионе насчитывалось 3 314 682 избирателя.

Показатели активности свердловских избирателей получили высокую оценку на федеральном уровне.

– По сравнению с другими регионами нашу работу оценили очень высоко. Такого масштаба по голосованию нет почти нигде, – отметил Виктор Шептий. – Немаловажным фактором для таких результатов стало решение губернатора-однопартийца Евгения Куйвашева принять участие в качестве кандидата предварительного голосования. Он мог выдвинуться на выборы в особом порядке, но решил идти во главе нашей команды, и мы увидели очень высокий уровень поддержки губернатора.

Шли «ноздря в ноздрю»

Напомним, в 2016 году стать кандидатами в депутаты Госдумы решили 113 человек, в региональное Законодательное собрание, – 216. В этом году количество претендентов на мандаты от "Единой России" заметно выросло.

483 кандидата было зарегистрировано на праймериз в Свердловской области, в том числе 156 кандидатов в Госдуму, 327 кандидатов в региональное Заксобрание.

По словам Виктора Шептия, конкуренция среди кандидатов в этом году была крайне высока. Для примера, в качестве кандидатов в Государственную думу по списку было зарегистрировано 69 человек, а в каждом из семи округов – около 12. «Это была реальная конкуренция. Победили те, кто реально работал с людьми».

Что касается отбора кандидатов для выдвижения на выборы в Законодательное собрание Свердловской области, высокие результаты показали новичок в политике – уральский гонщик Сергей Карякин(Сысертский одномандатный избирательный округ №25,12 511 голосов), глава администрации Сысертского ГО Дмитрий Нисковских (Сысертская территориальная группа, 11 702 голоса), непосредственно сам Виктор Шептий (Ирбитский одномандатный избирательный округ №13, 10 708 голосов) и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (Богдановичский одномандатный избирательный округ №4, 10 217 голосов).

– Разброс по набранным голосам по одномандатным округам очень высокий. Во многих территориях кандидаты шли «ноздря в ноздрю». Не секрет, что по Законодательному собранию мы для себя понимали желаемый список кандидатов – так я вам скажу, что он не на 100 процентов совпал с нашими ожиданиями. Для нескольких человек итоги праймериз стали неприятным сюрпризом. При этом каких-то грубых корректировок и вмешательства в формирование итогового списка уже не будет.

Кого именно из кандидатов особенно огорчили результаты голосования, Виктор Шептий уточнять не стал, намекнув лишь, что речь идёт о нескольких действующих депутатах, которые не смогли набрать необходимого количества голосов.

врезка

Что будет дальше? Кто именно представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде партии в Москве, а также на региональных партийных конференциях. – В понедельник в конце дня мы определили результаты по Госдуме и этот документ будет направлен в федеральный оргкомитет в Москву, – сказал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. – В среду утром там будет принято окончательное решение, которое вынесут на съезд. Синхронно с этим мы подведём итоги и по кандидатам в депутаты Законодательного собрания региона – этот документ направим в президиум регионального политсовета партии. Финальная точка определения пула кандидатов намечена на первые числа июля. После этого окончательный список кандидатов будет направлен на согласование в президиум Генсовета партии. Секретарь реготделения подчеркнул, что партия «Единая Россия» будет формировать список кандидатов и на федеральном, и на региональном уровне исключительно по итогам тех результатов, которые были получены на праймериз: во всех регламентирующих документах прописано, что после того, как люди проголосовали, никаких перемещений в этих списках быть не должно.