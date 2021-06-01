Результаты праймериз «Единой России» оправдали ожидания партии

По итогам завершившихся праймериз «Единой России» в большинстве округов в Свердловской области победу одержали действующие депутаты. Фото: Владимир Мартьянов.

По итогам завершившихся праймериз «Единой России» в большинстве округов в Свердловской области победу одержали действующие депутаты. Однако ожидания партии всё же оказались оправданны не на все 100 процентов.

О том, что уральские единороссы ожидали большего в некоторых территориях, в ходе подведения итогов голосования сообщил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий. Причём выводы о том, кто именно не достиг поставленных результатов, было предложено сделать самостоятельно.

– Наши итоговые списки — хорошая пища для исследования. Если их наложить на перечень действующих депутатов — станет понятно, о каких округах и людях идёт речь, – отметил Виктор Шептий.

Можно предположить, что речь идёт о лидере свердловских профсоюзов Андрее Ветлужских, который в ходе выборов кандидатов в Заксобрание региона потерпел неудачу в Алапаевском округе, заняв лишь третье место (1 788 голосов). Победителем здесь стал помощник главы администрации Арамильского городского округа Евгений Старков (5 279 голосов). На второй строчке — заведующая отделением медицинской профилактики ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ» Марина Русанова (2975 голосов).

В подавляющем большинстве остальных округов результаты праймериз можно назвать для партии удачными. В частности – это убедительная победа председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной: в Богдановичском округе за неё проголосовали 10 217 избирателей. Это один из самых высоких результатов.

Обращает на себя внимание, что победу в своих округах одержали четверо так называемых «перебежчиков» – выходцев из оппозиционных партий, перебравшихся в стан «Единой России» в преддверии предварительного голосования. Вячеслав Вегнер победил в Белоярском округе (4 401 голос), Михаил Зубарев в Асбестовском округе (8 649 голосов), Евгений Зяблицев в Октябрьском округе (8 178 голосов), а Виктор Маслаков в Ленинском округе (7 053 голоса).

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Опубликовано в №97 от 02.06.2021 под заголовком «Ожидания «ЕР» – оправданны»