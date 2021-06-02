Жанна Рябцева представит Свердловскую область на встрече победителей праймериз «ЕР» с Владимиром Путиным

Свердловскую область представит руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин в среду, 2 июня, проведёт встречу с победителями праймериз «Единой России». От Свердловской области выступит руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.

Ожидается, что встреча пройдёт в формате видеосвязи. В ней планируют принять участие председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Ожидается, что руководство партии расскажет главе государства о том, как прошли праймериз и о подготовке к предстоящему съезду «Единой России». Также планируется, что председатель федерального оргкомитета праймериз Александр Карелин доложит об итогах завершившейся кампании и о проблемах, с которыми столкнулись организаторы.

«От нас будет Жанна Рябцева, как представитель волонтёров, участвовавших в предварительном голосовании», - рассказали «Областной газете» в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, Жанна Рябцева заняла по итогам предварительного голосования в Свердловской области по отбору кандидатов на выборы в Госдуму 4 место в общерегиональном списке, набрав 22 286 голосов. Лидером по итогам голосования стал глава региона Евгений Куйвашев — за него проголосовали 174 565 избирателей. В первую тройку также попали бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин, и действующий парламентарий текущего созыва Павел Крашенинников.

Праймериз «Единой России» проходили по всей стране с 24 по 30 мая. В ходе голосования избиратели определяли кандидатов от партии власти на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. В процедуре приняли участие около 11,7 миллионов человек. Эксперты считают, что процедура стала самой масштабной и массовой в политической истории страны.

Свердловская область стала одним регионов-лидеров по активности избирателей — свой голос отдали 339 063 человека, это более 10 процентов от общего числа избирателей. С результатами голосования можно ознакомиться здесь.