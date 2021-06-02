Александр Высокинский возглавил комиссию по оценке эффективности свердловского губернатора

Возглавил комиссию первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области создана комиссия по мониторингу достижений показателей, предусмотренных для оценки эффективности деятельности главы региона. Возглавил комиссию первый заместитель губернатора Александр Высокинский.

Соответствующий указ главы Среднего Урала опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Согласно документу, комиссия создана в целях реализации на территории Свердловской области указа Президента РФ Владимира Путина от 4 февраля 2021 года.

Заместителем председателя комиссии назначен замгубернатора Олег Чемезов, ответственным секретарём стала заместитель министра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова. Всего в составе комиссии 34 человека — в их числе председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, все министры и несколько заместителей губернатора.

Основными задачами комиссии станет анализ, оценка и контроль результатов выполнения мероприятий, реализуемых исполнительными органами власти Свердловской области для достижения значений предусмотренных перечнем показателей, а также подготовка промежуточных докладов главе региона.

Согласно положению, основной формой работы комиссии станут заседания, которые должны проводиться не реже одного раза в год. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности комиссии возложено на министерство экономики и территориального развития региона.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев перераспределил между заместителями ответственность за достижение показателей, влияющих на оценку эффективности своей работы. Речь в указе идёт о 20 показателях, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным 4 февраля 2021 года для оценки деятельности глав субъектов РФ. В список входят такие критерии, как уровень доверия к власти, качество городской и окружающей среды, темпы роста реальной среднемесячной зарплаты, уровень образования и бедности, а также число посещений культурных мероприятий, объём жилищного строительства и «цифровая зрелость» органов госвласти.