Евгений Куйвашев отчитается перед Заксобранием 16 июня

Губернатор не только представит подробный отчёт о работе областного кабмина, но и ответит на вопросы народных избранников.Фото: Галина Соловьёва

Утверждён проект повестки 57-го заседания Законодательного собрания Свердловской области. В среду, 16 июня, в течение одного дня депутаты заслушают ежегодный отчёт главы региона и рассмотрят ряд вопросов, сообщает пресс-служба областного парламента.

– На заседании мы планируем заслушать отчёт Евгения Куйвашева о результатах деятельности правительства Свердловской области в 2020 году, – рассказала председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. По традиции губернатор не только представит подробный отчёт о работе областного кабмина, но и ответит на вопросы народных избранников.

Одним из ключевых вопросов на заседании станет внесение изменений в действующий закон об областном бюджете. Речь идёт об увеличении доходов казны в 2021 году на 16,27 млрд рублей (до 294,5 млрд). Одновременно на 16,27 млрд рублей возрастут расходы на текущий год. В 2021 году они составят 335,1 млрд рублей. Это позволит выделить дополнительные средства на строительство ряда социально значимых объектов. Дополнительные средства выделяются также на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге.

Также в повестку включён вопрос о назначении очередных выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области, намеченных на 19 сентября 2021 года.

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