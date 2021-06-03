Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
3 июня 2021, 18:55

Евгений Куйвашев отчитается перед Заксобранием 16 июня

Евгений Куйвашев отчитается перед Заксобранием 16 июня

Губернатор не только представит подробный отчёт о работе областного кабмина, но и ответит на вопросы народных избранников.Фото: Галина Соловьёва

Утверждён проект повестки 57-го заседания Законодательного собрания Свердловской области. В среду, 16 июня, в течение одного дня депутаты заслушают ежегодный отчёт главы региона и рассмотрят ряд вопросов, сообщает пресс-служба областного парламента.

– На заседании мы планируем заслушать отчёт Евгения Куйвашева о результатах деятельности правительства Свердловской области в 2020 году, – рассказала председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. По традиции губернатор не только представит подробный отчёт о работе областного кабмина, но и ответит на вопросы народных избранников.

Одним из ключевых вопросов на заседании станет внесение изменений в действующий закон об областном бюджете. Речь идёт об увеличении доходов казны в 2021 году на 16,27 млрд рублей (до 294,5 млрд). Одновременно на 16,27 млрд рублей возрастут расходы на текущий год. В 2021 году они составят 335,1 млрд рублей. Это позволит выделить дополнительные средства на строительство ряда социально значимых объектов. Дополнительные средства выделяются также на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге.

Также в повестку включён вопрос о назначении очередных выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области, намеченных на 19 сентября 2021 года.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №99 от 04.06.2021
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.06.2021, 17:47 / Политика
Руководителем администрации Кировского района Екатеринбурга стал бывший замглавы города
02.06.2021, 16:39 / Политика
Федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» опубликовал список победителей
02.06.2021, 14:35 / Политика
Александр Высокинский возглавил комиссию по оценке эффективности свердловского губернатора
02.06.2021, 12:21 / Политика
Жанна Рябцева представит Свердловскую область на встрече победителей праймериз «ЕР» с Владимиром Путиным
01.06.2021, 14:09 / Политика
Президент РФ предложил расширить полномочия Генеральной прокуратуры