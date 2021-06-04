Названы делегаты от Свердловской области на XX-й съезд «Единой России»

Делегатов на XX-й съезд «Единой России» избрали в ходе XXXVII Конференции регионального отделения партии. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в ходе XXXVII Конференции регионального отделения партии избрали делегатов на XX-й съезд «Единой России», который пройдёт 19 июня в Москве. Представительство Среднего Урала будет одним из самых многочисленных.

Ранее квоту от регионов на Съезд «Единой России» определил Президиум Генерального Совета партии. Она составляет один делегат на пять тысяч партийцев в субъекте РФ. В Свердловской области по данным на 1 мая числится 48 317 членов партии. Таким образом на Съезд поедут 10 свердловчан.

Исходя из этих квот, участники партийной конференции определили 10 делегатов, которые и будут представлять на Съезде Свердловское региональное отделение. Список озвучил в ходе конференции секретарь реготделения Виктор Шептий.

В него вошли:

1. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 2. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. 3. Глава Волчанского городского округа Александр Вервейн (в его округе на завершившихся праймериз была самая высокая явка). 4. Секретарь Слободотуринского МОП Елена Ермакова. 5. Замдиректора «Уралвагонзавода» Константин Захаров. 6. Заместитель Руководителя регионального исполкома партии Анна Малкова. 7. Федеральный координатор Молодой гвардии "Единой России" по УрФО, активный волонтёр Артём Николаев. 8. Секретарь Сысертского МОП Дмитрий Нисковских. 9. Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области Елена Чечунова. 10. Председатель Региональной контрольной комиссии Свердловского отделения партии «Единая Россия» Константин Юферев.

При этом, в соответствии с Уставом, делегатами Съезда также являются члены центральных органов партии. От Свердловской области это член Высшего совета Партии, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член Генерального совета Партии Марина Семёнова.

Также на Съезд будут приглашены действующие депутаты Госдумы от партии, члены Совета Федерации, Секретари региональных отделений и руководители региональных исполнительных комитетов.

Напомним, также на сегодняшней конференции обсудили итоги предварительного голосования, проходившего с 24 по 30 мая. Список кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской области и Законодательное собрание региона возглавит губернатор Евгений Куйвашев.

Окончательный пул кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму 19 сентября утвердят на предстоящем XX Съезде партии.