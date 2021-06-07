Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
7 июня 2021, 12:52

В Свердловской области не смогли выбрать главу минцифры из 24 кандидатов

кресло

Кандидаты продемонстрировали недостаточный уровень знаний для столь ответственного поста. Фото: Алексей Кунилов.

Подход к отбору кандидатов на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области поменяют. Его сделают более прицельным, подключив к поиску потенциального главы нового ведомства крупных игроков рынка IT-индустрии.

Как сообщили «Областной газете» в департаменте информполитики региона, решение было принято по результатам конкурсных процедур. В департаменте госслужбы, кадров и наград губернатора и правительства региона отметили, что при организации конкурса применили отработанный подход отбора специалистов на госдолжности. Однако, как показала практика проведения этого конкурса, специфика сферы требует более инициативного поиска кандидатов.

«В целом кандидаты продемонстрировали неплохой уровень знаний и компетенций, но, как показали конкурсные процедуры, всё же недостаточный для столь ответственного поста, который предполагает организацию комплексной работы по цифровизации, внедрение совершенно новых подходов и продуктов в деятельность госорганов и в жизнь свердловчан», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Напомним, что сейчас идёт процесс преобразования департамента информатизации и связи в министерство. Планируется, что на пост его руководителя временно будет назначен исполняющий обязанности. В перспективе же власти продолжат подбор кандидатов.

Как писала «Областная газета», приём документов от кандидатов на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области завершился в конце мая. В конкурсе приняли участие 24 человека, однако никто из них не смог занять вакантную должность.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2021, 18:56 / Общество
В Екатеринбурге экс-директора электросетевой компании приговорили ещё к 11 годам колонии
07.06.2021, 18:55 / Экономика
В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название
07.06.2021, 18:46 / Культура
Сразу три площадки Ural Music Night развернут в ДК Железнодорожников
07.06.2021, 18:28 / Общество
В Екатеринбурге мужчина предстанет перед судом за сбыт 2100 поддельных долларов
07.06.2021, 18:07 / Общество
В Екатеринбурге за день оштрафовали 350 пешеходов, велосипедистов и любителей самокатов