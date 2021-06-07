В Свердловской области не смогли выбрать главу минцифры из 24 кандидатов

Кандидаты продемонстрировали недостаточный уровень знаний для столь ответственного поста. Фото: Алексей Кунилов.

Подход к отбору кандидатов на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области поменяют. Его сделают более прицельным, подключив к поиску потенциального главы нового ведомства крупных игроков рынка IT-индустрии.

Как сообщили «Областной газете» в департаменте информполитики региона, решение было принято по результатам конкурсных процедур. В департаменте госслужбы, кадров и наград губернатора и правительства региона отметили, что при организации конкурса применили отработанный подход отбора специалистов на госдолжности. Однако, как показала практика проведения этого конкурса, специфика сферы требует более инициативного поиска кандидатов.

«В целом кандидаты продемонстрировали неплохой уровень знаний и компетенций, но, как показали конкурсные процедуры, всё же недостаточный для столь ответственного поста, который предполагает организацию комплексной работы по цифровизации, внедрение совершенно новых подходов и продуктов в деятельность госорганов и в жизнь свердловчан», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Напомним, что сейчас идёт процесс преобразования департамента информатизации и связи в министерство. Планируется, что на пост его руководителя временно будет назначен исполняющий обязанности. В перспективе же власти продолжат подбор кандидатов.

Как писала «Областная газета», приём документов от кандидатов на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области завершился в конце мая. В конкурсе приняли участие 24 человека, однако никто из них не смог занять вакантную должность.