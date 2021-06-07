Евгений Куйвашев вошёл в топ-20 самых влиятельных губернаторов

Евгений Куйвашев поднялся на четыре строчки. Фото: Алексей Кунилов

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило свежий рейтинг влияния глав субъектов РФ. Согласно данным за май 2021 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял 20-е место (в прошлом рейтинге он занимал 24-е).

Составители рейтинга объясняют: укрепление позиций главы Среднего Урала произошло на фоне распространяющейся информации о его намерении добиться выдвижения на новый срок.

За последний месяц в рейтинге изменились позиции ещё трёх губернаторов с уральскими корнями. В частности, с 35-й на 34-ю строчку поднялся глава Магаданской области Сергей Носов. Свои позиции укрепил губернатор Омской области Александр Бурков: после рабочей встречи с Владимиром Путиным он переместился с 63-го на 56-е место. А позиции губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, напротив, ослабли. После обысков в администрации областного центра он опустился с 71-го на 72-е место.

Отметим, АПЭК ежемесячно публикует свои аналитические материалы о степени влияния губернаторов. Традиционно в тройке – мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.