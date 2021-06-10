Евгений Куйвашев и новый прокурор Борис Крылов обсудили подготовку к грядущим выборам

Борис Крылов пожелал обсудить с губернатором рабочие вопросы и ситуацию в регионе. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 июня провёл рабочую встречу с новым прокурором региона Борисом Крыловым. Они обсудили положение дел в регионе и подготовку к выборам.

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область активно развивает свою неиндустриальную компетенцию, которая связана с организацией и проведением конгрессно-выставочных мероприятий. Он также напомнил, что в регионе работают около 15 тысяч промышленных предприятий. При этом базовыми отраслями остаются металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс.

По словам губернатора, сейчас уделяется внимание развитию медицинского кластера, а также предпринимательства. «Треть жителей региона заняты в малом и среднем бизнесе. Для этого мы создали неплохую инфраструктуру, работают действенные меры поддержки. В период эпидемии коронавируса, особенно в прошлом году, сфера гостеприимства, ресторанный бизнес оказались под ударом, но мы не оставляли их без внимания», – сказал Евгений Куйвашев.

Борис Крылов и глава Свердловской области обсудили подготовку к выборам и их проведение грядущей осенью. Было отмечено, что большой электоральный цикл должен пройти в регионе на хорошем организационном уровне с соблюдением законности по всем направлениям.

Прокурор Свердловской области отметил, что Средний Урал – мощный, интересный, гостеприимный регион. «В целом здесь всё достаточно устроено. Объём информации большой, хотелось бы обсудить с вами рабочие вопросы, детально ситуацию в регионе», – сказал Борис Крылов.

Как писала «Областная газета», Президент России Владимир Путин назначил Бориса Крылова прокурором Свердловской области в конце мая. Он был освобождён от должности первого зампрокурора Новосибирской области, которую занимал с июня 2019 года. С назначением нового прокурора в свердловском ведомстве начались кадровые изменения. Так, на сайте прокуратуры убрали упоминание о Владимире Маленьких как первом заместителе главы ведомства. Теперь в разделе «Руководство» значатся новый прокурор Борис Крылов и три заместителя.

Сегодня новый прокурор Свердловской области дал первые поручения. Они связаны со смертельным ДТП в Лесном. Территориальные прокуроры должны проверить весь служебный транспорт в регионе. Проверки они будут вести совместно с подразделениями ГИБДД.