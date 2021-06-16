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16 июня 2021, 11:12

Евгений Куйвашев призвал свердловских депутатов смелее выходить к людям

Евгений Куйвашев встречается с людьми в саду

В конце мая садоводы из СНТ "Луч" смогли лично поделиться с губернатором своими проблемами. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завершил своё выступление с годовым отчётом в Заксобрании обращением к депутатам и правительству. Глава региона призвал обратить внимание на просьбы жителей.

Кроме того, губернатор заявил, что работать придётся удвоенными темпами.

"Пахать придётся удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своём кресле, перестал через сердце пропускать чаяния людей — мне точно, коллеги, не по пути. Прошу своих коллег прежде всего запомнить эти слова", - подчеркнул глава Среднего Урала.

Он также поставил задачу всей системе власти обеспечить социальный поворот.

"Обратить фокус своего внимания не на мегапроекты, инвестиции и инновации – хотя и это, безусловно, важно – а с особым вниманием откликаться на просьбы наших жителей. Быстрее решать наболевшие проблемы. Не чураться диалога, открытого общения по самым сложным вопросам. Как говорится, смелее выходить к людям – хоть в больших городах, хоть в сельских территориях", - сказал на встрече с депутатами Евгений Куйвашев.

В конце мая губернатор выезжал в СНТ "Луч" на Чусовском тракте после крупного пожара в саду. Садоводы поделились с губернатором в том числе своими проблемами. По итогам встречи глава региона пообещал выделить гранты для свердловских садоводов.

Областная газета Свердловской области

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