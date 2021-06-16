Татьяну Мерзлякову избрали свердловским омбудсменом на пятый срок

В среду, 16 июня, на 57-м заседании Законодательного собрания Свердловской области решался вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в регионе. Свердловским омбудсменом пятый раз подряд избрали Татьяну Мерзлякову.
Кандидатуру Татьяны Мерзляковой на пост Уполномоченного по правам человека в Свердловской области выдвинул губернатор Евгений Куйвашев.
За назначение Татьяны Мерзляковой на пост свердловского омбудсмена депутаты проголосовали единогласно: 42 голоса — за, 0 — против. После утверждения результатов тайного голосования Татьяна Мерзлякова дала присягу Уполномоченного по правам человека: "Клянусь всеми силами защищать права и свободы человека и гражданина, быть беспристрастным, и руководствоваться только законом и голосом совести".
После этого Евгений Куйвашев вручил Татьяне Мерзляковой удостоверение Уполномоченного по правам человека и букет цветов.
Напомним, что 4 июня исполнилось 20 лет со дня вступления в должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой— она является рекордсменом по продолжительности пребывания в этой должности среди региональных омбудсменов. По этому поводу "Областная газета" провела с омбудсменом эксклюзивное интервью.
Досье «ОГ»
Татьяна Георгиевна Мерзлякова родилась в 1957 году в селе Советское Алтайского края.
После окончания в 1979 году факультета журналистики Уральского государственного университета попала по распределению в газету «Режевская весть», где прошла путь от корреспондента до главного редактора.
В 1991–1993 годах была депутатом Режевского городского Совета народных депутатов, в 1996–2000 годах — депутатом областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
24 мая 2001 года единогласно избрана депутатами Палаты Представителей Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, а 4 июня на совместном заседании палат ЗакСО в присутствии губернатора и членов регионального правительства принесла присягу и официально вступила в должность.
В июне 2006, 2011 и 2016 годов переизбиралась на пост омбудсмена.
С 2019 года входит в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Имеет государственные и ведомственные награды.