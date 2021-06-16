Татьяну Мерзлякову избрали свердловским омбудсменом на пятый срок

За назначение Татьяны Мерзляковой на пост свердловского омбудсмена депутаты проголосовали единогласно. Фото: Павел Ворожцов.

В среду, 16 июня, на 57-м заседании Законодательного собрания Свердловской области решался вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в регионе. Свердловским омбудсменом пятый раз подряд избрали Татьяну Мерзлякову.

Кандидатуру Татьяны Мерзляковой на пост Уполномоченного по правам человека в Свердловской области выдвинул губернатор Евгений Куйвашев.

За назначение Татьяны Мерзляковой на пост свердловского омбудсмена депутаты проголосовали единогласно: 42 голоса — за, 0 — против. После утверждения результатов тайного голосования Татьяна Мерзлякова дала присягу Уполномоченного по правам человека: "Клянусь всеми силами защищать права и свободы человека и гражданина, быть беспристрастным, и руководствоваться только законом и голосом совести".

После этого Евгений Куйвашев вручил Татьяне Мерзляковой удостоверение Уполномоченного по правам человека и букет цветов.

Напомним, что 4 июня исполнилось 20 лет со дня вступления в должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой— она является рекордсменом по продолжительности пребывания в этой должности среди региональных омбудсменов. По этому поводу "Областная газета" провела с омбудсменом эксклюзивное интервью.