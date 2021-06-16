В Свердловской области назначены выборы в Законодательное собрание

Существует вероятность проведения голосования в трёхдневный срок. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 16 июня, на 57-м заседании Законодательного собрания Свердловской области народные избранники рассмотрели вопрос о назначении очередных выборов депутатов областного парламента. Они состоятся в единый день голосования.

С докладом по этому вопросу выступил представитель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый зампред Законодательного собрания Виктор Шептий. Он пояснил, что в год проведения выборов депутатов Государственной думы голосование за кандидатов в органы госвласти субъектов федерации проводится в один день, то есть в третье воскресенье сентября.

Назначение выборов является официальным стартом избирательной кампании по выборам в Законодательное собрание Свердловской области. Однако все действия – как избирательной комиссии, так и участников выборов – начнутся после официального опубликования документа и вступления его в силу. Эта же дата станет и точкой отсчёта всех сроков. Жителям Свердловской области предстоит избрать 50 депутатов: 25 – по единому пропорциональному округу (по партийным спискам) и 25 – по одномандатным округам.

Виктор Шептий также отметил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может принять решение о проведении выборов в трёхдневном формате. «Если такое решение будет принято, то и местные выборы будут синхронизированы. ЦИК принимает это решение, исходя из обстановки, в том числе эпидемиологической. На сколько мне известно, председатель ЦИК анонсировала, что предстоящие выборы будут проходить в три дня. Будем ждать решения ЦИК, забегать вперёд не будем», - сказал он.

Напомним, назначение выборов в Госдуму состоится не позднее 20 июня. Решение о проведении голосования в многодневном режиме может быть принято в десятидневный срок со дня назначения выборов.

Как писала «Областная газета», в начале июня стало известно, что список кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской области и Законодательное собрание региона возглавит губернатор Евгений Куйвашев.

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