Доклад губернатора Евгения Куйвашева «О результатах деятельности Правительства Свердловской области за 2020 год»

Во время выступления в Заксобрании Евгений Куйвашев подробно рассказал о трудностях, с которыми столкнулся Средний Урал в «ковидный» год. Фото: Пресс-служба ЗССО

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области!

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом Свердловской области представляю вам отчёт о результатах деятельности Правительства Свердловской области за 2020 год.

Скажу сразу: не хотел бы, чтобы этот отчёт стал формальностью, набором сухих цифр и графиков. Я много общаюсь с уральцами и лично, и через социальные сети. Люди задают нам с вами простые и прямые вопросы: как сберечь здоровье, как сохранить достаток в семьях, как будут учиться дети в новом учебном году, что будет с работой, как остановить рост цен в магазинах.

Мы – и никто другой – должны дать чёткие ответы на важные вопросы. Потому что это волнует наших жителей.

Самой тревожной темой прошлого года стала, конечно, эпидемия коронавируса. Если говорить точнее, способность мировой системы здравоохранения спасать жизни миллионов людей в условиях абсолютной неопределённости. Для всего мира, для нашего государства, для Свердловской области пандемия стала очень грозным испытанием. В непридуманной борьбе за жизнь и здоровье – своё или своих близких – оказался практически каждый из нас.

Что помогло выдержать, справиться с бедой? Я много размышлял над этим. Мой ответ: присущее нам, уральцам, сильное чувство взаимовыручки, взаимопомощи, чувство локтя.

Конечно, Уралу и всем регионам очень помогали оперативные решения Президента России. Мобилизовались все государственные ведомства, службы и их руководители на местах. Не медля ни минуты, в борьбу с ковидом включились уральские благотворители и меценаты. Целыми самолётами доставляли так необходимую в самые трудные дни помощь – маски, антисептики, защитные костюмы. Огромную нагрузку взяли на себя наши доблестные врачи.

Но если бы не наши замечательные люди – от мала до велика… Если бы не наша способность сплотиться перед бедой, защищать друг друга… Если бы не терпение, сострадание, соучастие, добросердечность – нам пришлось бы гораздо тяжелее. С болью в душе говорю, что не обошлось без потерь. Но мы же выстояли, с напастью научились справляться. Сегодня мы имеем вакцины, есть опыт, как лечить.

Первыми вызов приняли учреждения здравоохранения. В Свердловской области часть больниц и поликлиник была перепрофилирована в инфекционные госпитали. На пике эпидемии было организовано более 10 тысяч коек. Диагностику новой коронавирусной инфекции проводили 44 лаборатории. Организована поставка в необходимом объёме медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, рекомендованных Минздравом России.

Предприятия Свердловской области увеличили выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Производство лекарств и медицинских препаратов выросло в 1,6 раза. Увеличен выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и оборудования – по отдельным позициям более чем в 36 раз.

Сложный 2020 год научил действительно многому. Так, пресловутая оптимизация медицины во время пандемии сыграла двоякую роль. С одной стороны – позволила опереться на самые современные методы диагностики и лечения за счёт закупок высокоточного медицинского оборудования несколько лет назад. Я говорю о компьютерных томографах, новейших рентгеновских аппаратах, другой технике. С другой стороны, обнажила немало слабых мест. Прежде всего, сказался отток специалистов – люди не могли своевременно получать плановую медицинскую помощь, гораздо сложнее стало попасть к узким профильным специалистам.

Убеждён, из опыта борьбы с коронавирусом мы должны извлечь серьёзный урок. Провести работу над ошибками. Программа развития здравоохранения на Урале должна быть, прежде всего, сориентирована на доступность и качество медицинских услуг для людей. А также, отмечу это особо, обеспечение достойного уровня жизни наших врачей. Сегодня восстановление медицины находится в фокусе моего пристального внимания.

Сейчас больницы и поликлиники Свердловской области постепенно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи, но с учётом последних данных мы начали перепрофилировать койки опять. Даже в непростых условиях 2020 года система здравоохранения Свердловской области продолжала модернизироваться. Мы переоснащали сосудистые центры: так, дополнительно к 22 действующим организованы ещё два первичных сосудистых отделения. Дополнительно к двум центрам амбулаторной онкологической помощи в 2020 году созданы ещё четыре центра: в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Екатеринбурге и Краснотурьинске. В Екатеринбурге открыт референсный центр по лучевой диагностике.

Продолжалась работа по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи: построены 6 модульных зданий ФАП взамен ветхих. Всего 43 передвижных и модульных ФАП охватывают 286 населённых пунктов Свердловской области, в том числе в отдалённых и труднодоступных территориях.

Хочу отметить, что показатель младенческой смертности в 2020 году продолжил снижаться, еще «минус» 11 процентов.

Как сказал Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию, «сбережение народа России – наш высший национальный приоритет». В Свердловской области никогда не ослабевало внимание к этой задаче. Роль труда, подвига медицинских работников здесь действительно огромна, просто неоценима.

В регионе осуществляются выплаты медицинским работникам в рамках программ «Земский доктор», «Земский фельдшер». Предоставляется единовременное пособие на обзаведение хозяйством молодым специалистам, приехавшим работать в село. А также компенсационная выплата врачам на оплату жилых помещений по договорам найма. Выдаются жилищные сертификаты на обеспечение жильём медицинских работников в малых городах и сельской местности.

Вы знаете, я принял решение объявить 2021 год Годом медицинского работника. Рассчитываю, что мы серьёзно повысим престиж профессии врача, поможем здравоохранению с кадрами, увеличим социальную поддержку медработников и улучшим условия их труда. Чисто по-человечески это наш долг.

Ничуть не менее острой, чем вызов всей сфере здравоохранения, стала проблема доходов уральцев. Как сохранить достаток в семье, когда заказов и работы всё меньше? Когда кругом ограничения и карантин? Эти вопросы абсолютно обоснованно задавали и задают – и мне, и вам каждый день. Давайте начистоту: после тревожного года в кошельках у людей не густо, а небольшие накопления проедены.

Пользуясь случаем, хочу от всего сердца поблагодарить наш бизнес, социально ответственных работодателей, которые обеспечили сохранение численности работников и рост заработной платы на своих предприятиях! В настоящее время численность безработных граждан после пиковых значений 2020 года снижена до 60 тысяч человек, уровень регистрируемой безработицы – с 5,6 процента до 2,8 процента. Заработная плата в Свердловской области в 2020 году составила 43 тысячи 154 рубля с ростом, пусть немного, на 5 процентов к уровню 2019 года.

Особое внимание было уделено поддержке семей с детьми – наиболее уязвимой категории населения. В регионе реализованы выплаты, предусмотренные федеральным пакетом мер. Так, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена почти 95 тысячам семей на 117,5 тысячи детей. На региональном уровне предоставлена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей 78 492 семьям, отнесённым к малоимущим с детьми до 18 лет, многодетным, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, а также воспитывающим детей-инвалидов. По состоянию на 1 января 2021 года выдано 76 тысяч 126 сертификатов на областной материнский капитал, из них 7 тысяч 345 сертификатов – в 2020 году.

Количество многодетных семей в Свердловской области ежегодно увеличивается, сейчас их более 62 тысяч. Этот результат подтверждает правильность выбранных мер, направленных на повышение рождаемости, семейное устройство детей-сирот. В регионе реализуются все федеральные и региональные меры поддержки многодетных семей. В 2020 году многодетным семьям однократно бесплатно предоставлены 626 земельных участков. Более 2 тысяч семей, имеющих трёх и более детей, воспользовались правом на получение социальной выплаты взамен земельного участка.

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации происходила трансформация всей системы оказания социальных услуг: образования, культуры, физической культуры и спорта. Уже применявшиеся ранее технологии дистанционного взаимодействия оказались широко востребованы. В рамках перевода системы школьного образования на дистанционный режим для детей, не имеющих технической возможности, приобретено и передано в пользование необходимое оборудование. В 230 школах, детских садах и клубах, расположенных в отдалённых территориях, были установлены 372 модема и роутера, увеличена скорость Интернета.

Мы продолжили работу над тем, чтобы наши школьники учились в одну смену. В 2020 году введено более 9 тысяч мест за счёт строительства новых зданий школ, реконструкции, капитальных ремонтов или эффективного использования имеющихся площадей.

В дошкольных образовательных учреждениях в 2020 году появилось 5 тысяч 530 дополнительных мест, в том числе 3 тысячи 360 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Сегодня дошкольное образование в нашей области доступно абсолютно всем детям от 3 до 7 лет. Эту же возможность имеют 9 из 10 ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Для школьников Свердловской области реализованы возможности участия в профильных сменах Центра выявления и поддержки одарённых детей, обучения в центрах цифрового образования детей «IT-КУБ», технопарках «Кванториум». Ещё один «Квантриум» создан в Верхней Пышме. В Свердловской области ведётся активная работа по ранней профориентации молодёжи, развивается система профессионального образования.

Продолжено развитие совместных с работодателями проектов по практико-ориентированному обучению и наставничеству. Активно идёт внедрение международных стандартов Ворлдскиллс в массовую подготовку в системе среднего профессионального образования.

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Молодые профессионалы» в 29 колледжах и техникумах Свердловской области создано 58 мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по более чем 30 компетенциям. Всего за 2019 и 2020 годы создано 117 мастерских в 68 профессиональных образовательных организациях.

Но давайте задумаемся. Означают ли эти большие цифры и красивые показатели, что в образовательной сфере у нас всё действительно хорошо? Рад бы в это поверить, но убеждён: до идеала ещё очень далеко.

Не секрет, что «дистанционка» в прошлом году привела к снижению качества учёбы наших ребят. Многие родители открыто заявляют про «потерянный», с точки зрения получения качественных знаний, год. И с таким мнением трудно не согласиться. Технические сбои при проведении уроков бывали? Бывали – и неоднократно. Опустели или, наоборот, оказались перегружены учебные планы, не всегда доступны преподаватели – да много ещё чего!

Я считаю так: с окончанием карантинных мер в наши школы, колледжи и университеты должен вернуться привычный порядок. Ведь от того, какие у наших детей есть возможности интересно учиться и искать своё призвание, зависит и то, останутся ли они в дальнейшем жить и работать в родном крае.

Говоря о подрастающем поколении, не могу обойтись без слов признательности и даже восхищения: в нашей области во время пандемии выросло и окрепло волонтёрское движение. Ребята принимали активное участие в мероприятиях, направленных на предотвращение распространения коронавируса, а также в помощи людям, находящимся в зоне риска, – нашим ветеранам, пенсионерам, малоимущим и одиноким людям. Так, более 3 тысяч добровольцев приняли участие в обеспечении адресной помощи людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья в рамках общероссийской акции «#МыВместе». Ребята приносили продукты, покупали лекарства, помогали по хозяйству, принимали звонки с просьбами.

И уж коли мы заговорили о молодёжи, я не могу обойти стороной сферу спорта. Мы тут задались вопросом и попытались посчитать, сколько же жителей Свердловской области регулярно занимаются физкультурой и спортом? По нашим прикидкам, – почти 2 миллиона человек. И это действительно хорошо. Несмотря на пандемию, в 2020 году у нас организовано и проведено около 8 тысяч спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие 2 миллиона 300 тысяч человек.

В 2020 году в Свердловской области построено и реконструировано более 50 спортивных объектов, в том числе 11 – в рамках регионального проекта. Введены в эксплуатацию ледовая арена в городе Сухой Лог, горнолыжный комплекс в Каменске-Уральском, лыжная база в селе Петрокаменское Горноуральского городского округа, физкультурно-оздоровительный комплекс в Новоуральске. Открылся физкультурно-оздоровительный комплекс имени Николая Васильевича Карполя.

Сейчас в Свердловской области функционируют 338 площадок. Почему мы уделяем значительное внимание развитию физкультуры и спорта? Мы рассматриваем его как часть национального проекта «Здравоохранение». Хотя это самостоятельный проект, всё же мы рассматриваем развитие физкультуры и спорта как часть народосбережения.

В рамках подготовки к Всемирной летней Универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции и капитальному ремонту 10 действующих спортивных объектов. В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт крытого футбольного манежа «Урал», проектирование работ по 14 действующим объектам.

Событийная отрасль, как и многие другие направления экономики, в 2020 году подверглась серьёзным испытаниям. Нам удалось оперативно адаптироваться к новым условиям и сохранить региональную повестку, переформатировав главные ежегодные события в онлайн-формат. Совместно с организаторами Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» создан новый формат мероприятия – ИННОПРОМ-онлайн, который и в период самых жёстких ограничений сохранил за собой статус главной коммуникационной площадки по темам промышленного развития страны и мира. С использованием онлайн-инструментов проведены Национальный чемпионат Ворлдскиллс Хайтек, Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

По итогам 2020 года Свердловская область в седьмой раз вошла в топ-3 лидеров среди российских регионов, заняв второе место в рейтинге событийного потенциала. Что это всё значит для простых людей? Главное: несмотря на карантин и ограничительные меры, Свердловской области удалось сохранить открытость для России и мира. Остаться площадкой для проведения мероприятий федерального и международного уровней. Иными словами, мы смогли постоянно находиться в фокусе внимания потенциальных инвесторов, которые приводят в регион деньги, создают новые рабочие места и рублём, а не обещаниями укрепляют экономическую мощь Урала.

Изменение форм взаимодействия учреждений культуры с населением помогло расширить аудиторию, дать возможность каждому жителю Свердловской области приобщиться к искусству.

2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Екатеринбурге открыт Музей военной истории «Свердловск: Говорит Москва!». Жители Свердловской области разных возрастов приняли участие во всероссийских и региональных патриотических акциях.

В 2020 году исполнение областного бюджета осуществлялось в сложных условиях. Несмотря на экономические и эпидемиологические трудности, удалось сохранить устойчивость финансовой системы региона. Доходы областного бюджета за 2020 год составили 286,4 миллиарда рублей, рост на 35,7 миллиарда рублей или на 14,3 процента к уровню 2019 года.

Комплекс принятых мер по сохранению занятости и уровня заработной платы позволил обеспечить в 2020 году рост поступлений основного бюджетообразующего источника доходов – налога на доходы физических лиц – на 3 миллиарда рублей, или на 4 процента к уровню 2019 года. А также частично компенсировать снижение поступлений по налогу на прибыль организаций в связи с уменьшением налогооблагаемой прибыли.

Расходы бюджета Свердловской области составили 315,7 миллиарда рублей, рост на 50,8 миллиарда рублей, или на 19,2 процента к уровню 2019 года. Доля расходов на социальную сферу в общей сумме расходов составила 67,5 процента.

В бюджеты муниципальных образований перечислен 121 миллиард рублей. Эти финансовые ресурсы обеспечили на территориях муниципальных образований чёткое исполнение социальных обязательств, участие в государственных программах, национальных проектах и помогли справиться с коронавирусной заразой.

Пандемия ударила не только по промышленности, но сильнее всего – по малому и среднему бизнесу, сфере торговли и услуг. Тревожными темпами стала расти безработица. Именно с учётом важности сохранения предпринимательской активности в 2020 году был разработан и оперативно принят ряд «налоговых» законов Свердловской области (и за это вам отдельная, коллеги, благодарность):

– по налогу на прибыль организаций: расширен перечень налогоплательщиков, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета, и установлена пониженная ставка в размере 10 процентов для участников нового института – региональные инвестиционные проекты;

– освобождены от уплаты налога на имущество организации, реализующие крупные инфраструктурные проекты по развитию рынка арендного жилья;

– продлены «налоговые каникулы» на 3 года для вновь зарегистрированных предпринимателей по упрощённой и патентной системе налогообложения (ставка 0 процентов);

– существенно расширена область применения патентной системы налогообложения;

– на 50 процентов снижена ставка транспортного налога в отношении транспортных средств с электрическим типом двигателя.

Конечно, коллеги, я хочу вас поблагодарить за поддержку наших инициатив в сфере регионального налогового законодательства. Уверен, принципы совместной конструктивной деятельности исполнительной и законодательной власти региона сохранятся и в текущем году. Свердловская область имеет необходимый запас прочности, позволяющий с минимальными потерями преодолевать трудности. Тем не менее без комплексной «пакетной» поддержки бизнеса и предпринимательства итоги 2020 года могли быть иными.

От депутатов были вопросы об оказанных региональных мерах поддержки, их востребованности и эффективности. Несколько слов скажу об этом. В части малого бизнеса по максимуму была снижена административная нагрузка: введена дистанционная сдача отчётности субъектами малого и среднего предпринимательства, мораторий на плановые проверки, продлены сроки действия лицензий и разрешений, срок которых истёк, на 2021 год. Продолжает действовать финансовая поддержка Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. С марта 2020 года предоставлено почти 1500 займов субъектам МСП на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Предоставлены отсрочки платежей по выплате основного долга на сумму более 511 миллионов рублей для 312 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для всех заёмщиков Фонда были списаны за 3 месяца проценты по действующим займам Фонда на сумму более 30 миллионов рублей, а также предоставлен льготный период 6 месяцев с уменьшением размера платежей. В целом в 2020 году на поддержку малого и среднего бизнеса был направлен рекордный объём средств – 4 миллиарда 868 миллионов рублей.

Особо подчеркну, что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал победителем в номинации «Лучшая антикризисная поддержка» национальной премии «Мой бизнес».

В 2020 году было произведено 15 147 выплат самозанятым гражданам на сумму 75 миллионов рублей. Предоставлены имущественные меры поддержки: отсрочка уплаты на 2021 год части арендных платежей, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Отсрочкой по налогам и социальным взносам в 2020 году в Свердловской области воспользовались более 61 тысячи субъектов малого бизнеса.

Таким образом, наиболее востребованными из региональных мер поддержки оказались налоговые преференции, выплаты самозанятым гражданам, льготные займы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Я недавно встречался с коллегами в Нижнем Тагиле. Мы обсуждали эти моменты. И предприниматели действительно приветствуют такие формы поддержки. Мы и дальше будем по мере своих финансовых возможностей расширять этот вид поддержки.

В части поддержки наиболее пострадавших отраслей. В 2020 году объём налоговых и неналоговых преференций, предоставленных наиболее пострадавшим отраслям экономики, составил 4,8 миллиарда рублей. Основную долю – 65 процентов – составили региональные меры поддержки.

Во-первых, снижена ставка по налогу на имущество организаций – в два раза (с 2,2 процента до 1,1 процента). Также предусмотрено снижение ставки на 35 процентов в отношении объектов административно-деловой и торговой недвижимости, сдаваемых в аренду, освобождение от уплаты налога в отношении инфраструктуры аэропортов и аэродромов и для организаций, осуществляющих перевозки воздушным транспортом.

Во-вторых, снижена ставка по упрощённой системе налогообложения с 6 процентов до 1 процента. Также установлен перенос сроков уплаты отдельных видов налогов и авансовых платежей по ним (налог на имущество организаций, земельный налог, единый налог на вменённый доход).

Для поддержки субъектов сферы туризма в 2020 году из областного бюджета направлено более 19,5 миллиона рублей.

Как глава региона я отчётливо понимаю, что из-за пандемии бизнес понёс серьёзные потери. И они не исчезнут в одночасье. Сферы досуга и услуг, спорта и туризма, безусловно, требуют помощи и сегодня. Именно поэтому показавшие себя наиболее эффективными практики и меры поддержки будут продлены. Их конкретный перечень сейчас находится в работе профильных министерств.

Теперь в целом об итогах социально-экономического развития Свердловской области в 2020 году.

Объём отгруженной промышленной продукции составил почти 2,5 триллиона рублей. Промышленное производство в натуральном выражении увеличилось на 2,3 процента к уровню 2019 года. Традиционно опережающие темпы роста показали обрабатывающие производства – 102,5 процента.

Производительность труда в промышленности составила почти 6 миллионов рублей на одного работника.

Весомый вклад в рост промышленности внесли предприятия машиностроительного комплекса, где по ведущим секторам производство увеличилось на 10–20 процентов к уровню 2019 года. В производстве прочих готовых изделий – рост в 3,4 раза.

Значительно увеличены объёмы производства нашей брендовой продукции: вагонов-цистерн, спецконтейнеров, авиационной техники, турбин, автопогрузчиков, станков металлорежущих, машин для дробления грунта, транспортных средств для коммунального хозяйства.

Более 200 предприятий промышленности Свердловской области обладают экспортным потенциалом, развитие которого осуществляется в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт в Свердловской области». Объёмы экспорта несырьевой и неэнергетической продукции по итогам 2020 года превысили 7 миллиардов долларов США, что на 4,4 процента выше уровня 2019 года. По итогам 2020 года Свердловская область вошла в тройку российских регионов, нарастивших экспорт в условиях пандемии.

Объём продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 88,8 миллиарда рублей. Свердловская область входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по производству молока – 7-е место, картофеля и яиц – 6-е место. В 2020 году введено в эксплуатацию 14 объектов молочного животноводства. Продукция аграриев реализуется и на экспорт, который за прошлый год в условиях закрытых границ составил 105 миллионов долларов США. На развитие сельхозпроизводства в 2020 году было направлено около 4 миллиардов рублей, почти 80 процентов составила господдержка из областного бюджета.

В минувшем году наша область активно включилась в реализацию мероприятий в рамках федеральной государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Средства направлялись на газификацию села, строительство жилья, проекты по благоустройству и созданию современного облика села. Общий объём средств бюджетной поддержки составил 483,6 миллиона рублей. Активно начала развиваться «сельская ипотека».

В Свердловской области продолжается инфраструктурная модернизация: обновляется жилой фонд, объекты энергетики, дорожная инфраструктура, коммунальные сети. В 2020 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 2 миллиона 372 тысячи квадратных метров. Обеспеченность населения области жильём увеличилась до 27 квадратных метров на человека, что выше среднероссийского уровня.

Восстановление объёмов ввода жилья во втором полугодии 2020 года стало возможным благодаря мерам по поддержке строительного рынка. По программе льготной ипотеки предоставлено 10 тысяч 646 ипотечных кредитов под 6,5 процента. В целом в 2020 году количество ипотечных кредитов увеличилось в почти 1,5 раза до 60 тысяч единиц.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019–2020 годы на территории Свердловской области более 4 тысяч человек расселены из аварийного жилья площадью почти 70 тысяч квадратных метров, что в 1,7 раза выше плановых значений.

В 2020 году оказана государственная поддержка по улучшению жилищных условий почти 2 тысячам семей отдельных категорий граждан. Комплексный капитальный ремонт завершён в 1 тысяче 176 многоквартирных домах, заменены 552 лифта.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году выполнено комплексное благоустройство 106 дворовых и 77 общественных территорий. Эта работа всегда проходит с активным общественным обсуждением, почти 1,5 миллиона жителей приняло в этом участие. По итогам 2020 года индекс качества городской среды Свердловской области превышает среднероссийский. Доля городов с благоприятной средой в Свердловской области составляет более 30 процентов.

Сфера транспорта также включена в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики в период пандемии. Авиакомпания «Уральские авиалинии» при содействии Правительства Свердловской области получила федеральную поддержку в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов и льготной кредитной ставки.

На фоне ограничения на полёты за рубеж усиливается востребованность российских направлений. Для обеспечения транспортной доступности, в том числе ценовой, и в целях развития маршрутной сети аэропорта Кольцово Правительством Свердловской области принято решение участвовать с 2021 года в федеральной программе развития межрегиональных авиаперевозок.

В рамках развития региональных авиаперевозок наряду с базовым авиаперевозчиком «Уральские авиалинии» в Свердловскую область пришёл ещё один перевозчик – авиакомпания «РедВингс». Расширение маршрутной сети станет значительным стимулом развития экономики региона.

В 2020 году завершены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяжённостью 17,3 километра, отремонтирован 221 километр автодорог. Реализованы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

В 2020 году по поручению Президента России из федерального бюджета на строительство и реконструкцию ЕКАДа дополнительно выделены 2 миллиарда рублей. Такая поддержка позволит завершить строительство III пускового комплекса уже в 2023 году.

Продолжаются работы по строительству трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма», которая станет новой транспортной артерией для двух городов и повысит транспортную доступность и связанность территорий.

Инвестиции играют ключевую роль в обеспечении роста экономики, восстановлении занятости. Мы продолжаем развитие инвестиционной инфраструктуры для максимального привлечения инвестиций в экономику. По итогам 2020 года общий объём инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Свердловской области составил 381 миллиард рублей. Это серьёзные денежные вливания, и я ими искренне доволен.

В промышленность крупными и средними организациями инвестировано более 107 миллиардов рублей. В металлургию – более 41 миллиарда рублей. Так, Северский трубный завод завершил строительство современного высокопроизводительного комплекса термообработки труб. Нижнетагильским металлургическим комбинатом реализован крупный инвестиционный проект по техническому перевооружению доменной печи №6. Вместе с действующей домной №7, запущенной в 2018 году, они образуют самый современный доменный комплекс в России, отвечающий высоким экологическим стандартам.

Коллеги, хочу сделать небольшое отступление. Я совсем неслучайно упомянул критерий экологичности. Да, в нашем регионе нагрузка промышленности на окружающую среду по-прежнему очень высока. Но это не означает, что мы будем продолжать мириться с этой ситуацией.

Сегодня современное производство по умолчанию обязано быть «зелёным». Именно этот критерий я требую закладывать в основу проектов как строительства новых, так и реконструкции существующих предприятий. Именно поэтому кремниевый завод в Верхней Салде не появится до проведения тщательной многофакторной экологической экспертизы.

Разворот Урала к «зелёной» промышленной экономике начинается как раз со следования ключевому принципу: грязное, дымное и экологически сомнительное больше не строим. При этом уже работающие предприятия должны иметь прозрачные планы модернизации очистных систем и снижения объёмов выбросов в воздух, почву и воду. Это важно для людей, это волнует тысячи наших жителей.

Теперь что касается инвестиций. Реализован целый ряд крупных инвестиционных проектов. Так, на Кушвинском заводе прокатных валков запущено в эксплуатацию серийное производство особо крупных прокатных валков из чугуна весом свыше 30 тонн. Ранее в России не было предприятий, серийно выпускающих валки такого размера. Уральским заводом гражданской авиации завершён проект по локализации на территории Свердловской области производства самолётов Л-410. Реализованы проекты по производству аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Практическое применение получило новое навесное устройство для коммунальной машины, предназначенное для санитарной обработки общественных пространств. В пищевой промышленности реализованы ключевые проекты на Богдановичском молочном заводе, на ООО «Талицкие молочные фермы», где запущен новый производственный комплекс мощностью до 150 тонн перерабатываемого сырого молока в сутки.

В 2020 году наряду с развитием существующих механизмов обеспечено внедрение принципиально новых инструментов поддержки инвесторов. Введён ещё один механизм стимулирования инвестиций – соглашения о защите и поощрении капиталовложений. На сегодняшний день заключено два соглашения – с ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ» по комплексному развитию городского электрического транспорта в городе Екатеринбурге и с АО «СМАК» по строительству производственно-логистического комплекса в городе Екатеринбурге. Создана законодательная база для заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, что позволит получить поддержку средним по финансовым вложениям проектам.

Обеспечено введение системы регионального инвестиционного проекта, участникам которой предоставляется право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций (10 процентов).

В целях получения обратной связи от предпринимательского сообщества, улучшения инвестиционного климата региона в 2020 году мы провели межрегиональный форум «Большой открытый диалог». Форум получил положительную оценку предпринимательского сообщества и станет ежегодным.

По итогам 2020 года Свердловская область заняла 7-е место среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства. По состоянию на 1 апреля текущего года в Свердловской области реализуются 70 концессионных соглашений, из них 62 – на муниципальном уровне, 7 – на региональном и 1 – на федеральном.

31 июля 2020 года подписано концессионное соглашение со Свердловской железной дорогой по строительству железнодорожной инфраструктуры «Титановая долина» протяжённостью почти 8 километров.

По состоянию на 1 января 2021 года на две площадки особой экономической зоны «Титановая долина» привлечено 20 компаний-резидентов, в том числе в 2020 году 3 компании получили статус резидента. На территории индустриального парка с государственным участием «Богословский» завершено строительство второго здания производственного цеха площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В ноябре 2020 года создана территория опережающего развития в моногороде Верхняя Тура. В целом на реализацию национальных проектов в моногородах в 2020 году направлено 5,6 миллиарда рублей, по итогам года создано более 74 тысяч рабочих мест. Объём привлечённых инвестиций в моногорода с 2016 года составил 346 миллиардов рублей.

Конечно, не всё в прошлом году получилось так, как мы задумывали, – пандемия коронавируса спутала многие планы. При этом считаю, что благодаря совместной работе с вами, мы в целом справились с вызовами лучше, чем многие другие регионы страны. От всей души хотел бы поблагодарить вас за совместную работу и сотрудничество.

Заканчивая выступление, хочу вернуться к тому, с чего начал. Здоровье, достаток в семьях, будущее детей, уровень зарплат и цен тревожат каждого из жителей нашей области. Мы с вами обязаны чувствовать этот нерв в своей каждодневной работе. Волнующие людей темы станут безусловными приоритетами в работе правительства на ближайшие годы.

(оформить цитатой на колонку)

Скажу проще: пахать предстоит удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, засиделся в своём кресле, перестал через сердце пропускать чаяния людей, – мне точно не по пути. Прошу запомнить эти слова.

Сегодня я ставлю задачу всей системе власти в Свердловской области обеспечить полноценный социальный поворот. Обратить фокус своего внимания не на мегапроекты, инвестиции и инновации – хотя и это, безусловно, важно, – а с особым вниманием откликаться на просьбы наших жителей. Быстрее решать наболевшие проблемы. Не чураться диалога, открытого общения по самым сложным вопросам. Как говорится, смелее выходить к людям – хоть в больших городах, хоть в сельских территориях.

Уверен, что совместно с депутатами обновлённого Законодательного Собрания мы сможем добиться позитивных перемен в жизни уральцев. Мы не вправе, коллеги, подвести земляков!

све.рф