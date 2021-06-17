Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопрос о проектировании приютов для животных

Почётный консул Италии в Екатеринбурге выступит в Заксобрании области в преддверии ИННОПРОМА-2021.Фото: Алексей Кунилов

Совет Законодательного собрания Свердловской области утвердил проект повестки предстоящего 58-го заседания, которое состоится 29 июня. Депутаты рассмотрят исполнение регионального бюджета, вопросы обращения с безнадзорными животными и борьбы с лесными пожарами, а также заслушают выступление почётного консула Италии в Екатеринбурге Роберто Д’ Агостино.

Как сообщили в пресс-службе областного парламента в проект повестки заседания вошли 19 вопросов. Одними из самых важных тем заседания станут: исполнение областного бюджета на 2020 год, исполнение государственного внебюджетного Территориального фонда медицинского страхования (ТФМС) за 2020 год и внесение изменений в бюджет ТФМС на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Также планируется рассмотреть поправки в областной закон, которые касаются наделения органов местного самоуправления государственным полномочием по обращению с животными без владельцев. Данная инициатива поступила от правительства Свердловской области. В перечень мероприятий, которые будут закреплены за органами местного самоуправления, предложено добавить проектирование зданий, строений и сооружений для использования в качестве приютов для безнадзорных животных.

«К сожалению, к нам продолжает поступать большое число обращений от жителей Свердловской области, в которых люди возмущаются принятыми решениями в отношении безнадзорных собак. Нам важно, чтобы в наших принятых законодательных актах, были отражены и предложения зоозащитников относительно гуманного отношения к животным, и вопросы безопасности населения, страдающего от безнадзорных животных. Мы будем продолжать работать над совершенствованием законодательства в этой сфере», - рассказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Кроме того, в проект повестки включены несколько контрольных вопросов. Например, депутатам предстоит рассмотреть вопрос об исполнении областного закона о физической культуре и спорте в части организации физподготовки в системе образования и адаптивных физкультуры и спорта.

В рамках правительственного часа народным избранникам предложили заслушать информацию регионального министерства общественной безопасности о ситуации с участившимися на фоне жаркой засушливой погоды лесными пожарами. Депутаты высказали озабоченность относительно недостаточного обеспечения пожарным инвентарём и техникой некоторых районов Свердловской области.

Запланировано, что на предстоящем заседании выступит почётный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’ Агостино. Известно, что Италия является страной-партнером международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021, которая состоится в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. «Более 100 итальянских компаний примут в ней участие. Нам будет интересна информация от консула о планах Италии по сотрудничеству с нашим регионом», - Людмила Бабушкина.

Напомним, весной 2020 года Роберто Д’Агостино дал эксклюзивное интервью «Областной газете», в котором в том числе прояснил планы участия его страны в международной выставке ИННОПРОМ в 2021 году.