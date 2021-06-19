«Единая Россия» представила список кандидатов в Госдуму от Свердловской области

Как и ожидалось, список возглавил губернатор Евгений Куйвашев. Фото: пресс-служба "Единой России"

В Москве в ходе XX Съезда партии озвучили перечень кандидатов в общефедеральный список в Госдуму. Их имена зачитал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Списки распределены по региональным группам. В группу кандидатов в Госдуму по Свердловской области (группа №10) вошли 8 человек.

В первую тройку попали губернатор Евгений Куйвашев, депутат государственной думы Павел Крашенинников, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева. Также в списке оказались вице-губернатор Сергей Бидонько, первый заместитель губернатора Александр Высокинский, глава свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, депутат регионального Заксобрания Алексей Коробейников.

Напомним, по итогам завершившихся в конце мая праймериз «Единой России», в первой десятке победителей в общерегиональном списке в Свердловской области также были ещё двое действующих депутатов Госдумы - Антон Шипулин (2-место) и Зелимхан Муцоев (6-е место). Первый также занял на предварительном голосовании первое место по Серовскому одномандатному округу, второй - лидировал по Первоуральскому одномандатному округу. Оба претендуют на место в Госдуме по своим округам.

Также на XX Съезда партии озвучили кандидатов в Госдуму по одномандатным округам в Свердловской области. Этот перечень полностью соответствует результатам предварительного голосования:

Округ №168 – Альшевских Андрей Геннадьевич

Округ №169 – Ковпак Лев Игоревич

Округ №170 – Чепиков Сергей Владимирович

Округ №171 – Захаров Константин Юрьевич

Округ №172 – Иванов Максим Анатольевич

Округ №173 – Муцоев Зелимхан Аликоевич

Округ №174 – Шипулин Антон Владимирович

Ранее на XX Съезде партии Президент России Владимир Путин предложил первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

Предложенные списки утверждены. В ходе тайного голодания, за выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России" проголосовали 649 делегатов XX Съезда партии, против высказались всего четверо. По одномандатным округам все кандидаты также утверждены большинством голосов.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва будут проходить три дня: 17–19 сентября 2021 года.

Напомним, ранее Президиум регионального политсовета «Единой России» определил дату выдвижения кандидатов от партии в Законодательное собрание Свердловской области. Конференция регионального отделения состоится 30 июня.