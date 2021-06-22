Помощник Александра Высокинского займёт пост замглавы свердловского ЦУР

Он намерен продолжить преподавание в Уральском федеральном университете. Фото: страница в Instagram Анатолия Карманова

На пост заместителя директора Центра управления регионом (ЦУР) Свердловской области согласована кандидатура Анатолия Карманова. Он будет единственным заместителем главы ЦУР Ильи Захарова.

Как рассказал Анатолий Карманов «Областной газете», он прошёл проверку службы безопасности, сейчас занят сбором необходимого пакета документов и рассчитывает в скором времени приступить к работе в новой должности.

По его словам, перед ним стоит много важных задач. В частности, работа с представителями средств массовой информации, выстраивание прямого диалога между властями и жителями региона. В приоритете также комплексная аналитическая работа.

Он отметил, что согласовал свой переход с первым заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским, помощником которого является. «Александр Геннадьевич (Высокинский), поддержал мой переход. В ближайшее время планирую приступить к исполнению обязанностей в новой должности», - добавил Анатолий Карманов.

Анатолий Карманов стал пресс-секретарём мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в мае 2020 года. После перехода своего начальника в должность первого заместителя губернатора, он стал его помощником, но в скором времени покинет эту должность.

При этом он намерен продолжить работать в Уральском федеральном университете, где является старшим преподавателем. «В следующем году я буду заниматься с ребятами по курсу «Современная пресс-служба», - поделился планами Анатолий Карманов.

Напомним, что Александр Высокинский вошёл в список кандидатов в депутаты Госдумы РФ от партии «Единая Россия» на осенних выборах. Высока вероятность, что он наберёт необходимое количество голосов для избрания. Этим можно объяснить переход Анатолия Карманова на работу в ЦУР.