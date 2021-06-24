На площадке уральского полпредства открылся центр сбора данных от ЦУР

Специалисты центра будут заниматься аналитикой и подготовкой материалов, характеризующих социально-экономические процессы в каждом отдельно взятом регионе.. Фото: полпредство Президента РФ в УрФО.

На площадке полпредства Президента РФ в Уральском федеральном округе открылся окружной координационный центр. Главным направлением его деятельности является сбор и оперативная обработка информации от ЦУРов.

В первый день работы центра полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев ознакомился с направлениями его работы и указал на его основные задачи при работе с Центрами управления регионами. Специалисты будут заниматься аналитикой и подготовкой материалов, характеризующих социально-экономические процессы в каждом отдельно взятом регионе.

Также в обязанности координационного центра входит реализация масштабных медиапроектов, направленных на повышение туристической и инвестиционной привлекательности субъектов РФ, входящих в УрФО.

"Современные интернет-площадки открывают перед органами власти большие возможности для эффективного диалога с людьми, позволяют оперативно выявлять проблемы, слышать мнения по различным вопросам и учитывать эту информацию при принятии управленческих решений. Коммуникация в таком формате крайне важна, и она одна должна быть двусторонней", - передаёт слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства Президента в УрФО.

По его словам, люди должны понимать, почему властями принимаются те или иные решения.

Напомним, что свердловский ЦУР открылся 24 ноября прошлого года. В конце октября на должность главы ЦУРа утвердили руководителя аппарата городской администрации Екатеринбурга Илью Захарова. Подобные центры заработали практически во всех регионах России.

Читайте также:

Помощник Александра Высокинского займёт пост замглавы свердловского ЦУР.

Свердловский ЦУР и Аналитический центр при Правительстве РФ будут обмениваться информацией.