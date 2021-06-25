На выборы в свердловское Заксобрание выдвинулся первый кандидат

Ранее Марина Русанова участвовала в праймериз "ЕР". Фото: скриншот с сайта праймериз "Единой России"

В Свердловской области выдвинулся первый кандидат на выборы в Законодательное собрание региона. Им стала врач из Алапаевска, проигравшая на праймериз «Единой России».

Как сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Свердловской области, первой в качестве кандидата на выборы депутатов Законодательного собрания выдвинулась заведующая отделением медицинской профилактики Алапаевской горбольницы, депутат местной думы Марина Русанова. Она пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца по Алапаевскому одномандатному округу № 1.

Ранее Марина Русанова участвовала в завершившемся в конце мая предварительном голосовании «Единой России» по этому же одномандатному округу. В ходе праймериз она заняла второе место, уступив помощнику главы администрации Арамиля Евгению Старкову.

Ранее президиум регионального политсовета «Единой России» определил дату выдвижения кандидатов от партии в Законодательное собрание Свердловской области. Конференция регионального отделения состоится 30 июня. Общеобластную тройку кандидатов в депутаты определят на конференции в ходе тайного голосования. Кандидатов-одномандатников и списки территориальных групп выдвинут с помощью открытого голосования.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут 19 сентября.