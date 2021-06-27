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27 июня 2021, 11:53

Эсеры представили список кандидатов в Госдуму РФ от Свердловской области

Справедливая Россия

Свердловскую область и Пермский край справедливороссы объединили в одну региональную группу для участия в выборах. Фото: Александр Зайцев

Партия «Справедливая Россия - За правду» определила кандидатов для участия на осенних выборах в Госдуму РФ, которые будут представлять её на Среднем Урале и в Пермском крае. Решение принято в ходе съезда партии в Москве 26 июня.

Одним из ключевых решений эсеров стало объединение Свердловской области и Пермского края в одну региональную группу для участия в выборах. Оно призвано усилить позиции партии в обоих регионах, отметили в пресс-службе политического объединения. Новую межрегиональную формацию возглавил секретарь президиума центрального совета партии по вопросам защиты граждан, председатель совета свердловского регионального отделения Андрей Кузнецов.

Вторым в партсписке справедливороссов стал депутат нижней палаты парламента Дмитрий Ионин, третье место у лидера регионального отделения партии в Пермском крае Вероники Куликовой. На четвёртой строке списка оказался врач из больницы в Новой Ляле Алексей Коровкин, на пятой – член Центрального совета партии Анастасия Павлюченкова.

По словам Дмитрия Ионина, объединённая группа стала самой крупной в списках партии на грядущих выборах в Госдуму - 5,3 млн избирателей. «Руководитель партии Сергей Миронов ставит задачу получить по ней минимум два мандата», - написал он в Instagram.

Ранее с кандидатами на выборы в Государственную думу определились свердловские коммунисты и представители «Единой России».

Областная газета Свердловской области

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