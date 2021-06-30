Глав свердловских госучреждений будут назначать по согласованию с мэрами

Кандидатуры руководителей государственных учреждений будут согласовываться с главами муниципалитетов. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об изменении порядка назначения глав госучреждений в регионе. Согласно документу, кандидатуры руководителей государственных учреждений будут согласовываться с главами муниципалитетов.

Указ губернатора опубликован на портале правовой информации Свердловской области.

"Установить, что назначение руководителей государственных учреждений Свердловской области осуществляется с учётом мнения глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на территории которых осуществляют деятельность соответствующие госучреждения", - говорится в тексте документа.

Также в указе отмечается, что перед внесением предложения о назначении руководителя подведомственного госучреждения Свердловской области руководители исполнительных органов госвласти региона должны будут согласовать это предложение с главой муниципалитета, в котором будет работать назначенец.

Евгений Куйвашев возложил контроль за исполнением указа на своего заместителя - руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерия Чайникова.

Полный текст документа: