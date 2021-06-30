Свердловские единороссы определились со списками кандидатов в Заксобрание

Глава региона выступил на коференции регионального отделения "Единой России". Фото: Валентин Тетерин

Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» утвердило список кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона. Решение было принято партийцами в ходе тайного голосования на втором этапе XXХVII Конференции реготделения.

Как и ожидалось, общеобластную часть списка возглавил губернатор Евгений Куйвашев. В первую тройку вошли сенатор Аркадий Чернецкий и бывший глава Екатеринбурга, заместитель главы региона Александр Высокинский. Всего в список вошли 78 кандидатов по единому избирательному округу и по 25 территориальным группам.

По словам секретаря Свердловского отделения партии Виктора Шептия, за основу списков были взяты итоги предварительного голосования, прошедшего в конце мая. Утверждённый сегодня перечень практически на 100% соответствует выбору, сделанному свердловчанами в ходе праймериз.

«Незначительные изменения обусловлены личными заявлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место согласно рейтингу предварительного голосования, занимает следующий кандидат», - сообщил Виктор Шептий.

Также партийцы тайным голосованием определили кандидатов, которые будут представлять партию на выборах ЗССО в одномандатных округах:

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1 1 Старков Евгений Вадимович, 02.05.1981г.р. Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2 2 Зубарев Михаил Валерьевич, 28.07.1984 г.р. Белоярский одномандатный избирательный округ № 3 3 Вегнер Вячеслав Михайлович, 03.02.1959 г.р. Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4 4 Бабушкина Людмила Валентиновна, 27.01.1951 г.р. Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5 5 Брозовский Вячеслав Пиусович, 08.10.1972 г.р. Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6 6 Мелехин Сергей Владимирович, 19.09.1965 г.р. Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7 7 Лаппо Валентин Анатольевич, 20.09.1956 г.р. Кировский одномандатный избирательный округ № 8 8 Клименко Михаил Николаевич, 11.02.1981 г.р. Ленинский одномандатный избирательный округ № 9 9 Маслаков Виктор Викторович, 06.03.1969 г.р. Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10 10 Зяблицев Евгений Геннадьевич, 21.06.1965 г.р. Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11 11 Смирнов Владимир Викторович, 27.04.1981 г.р. Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12 12 Савельев Валерий Борисович, 26.01.1962 г.р. Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13 13 Шептий Виктор Анатольевич, 25.12.1965 г.р. Каменск - Уральский одномандатный избирательный округ № 14 14 Якимов Виктор Васильевич, 19.12.1951 г.р. Кировградский одномандатный избирательный округ № 15 15 Волков Александр Николаевич, 03.04.1962 г.р. Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16 16 Соколюк Петр Михайлович, 21.07.1962 г.р. Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17 17 Никонов Сергей Владимирович, 02.03.1969 г.р. Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18 18 Абзалов Альберт Феликсович, 21.09.1963 г.р. Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19 19 Рощупкин Владимир Николаевич, 02.06.1963 г.р. Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный округ № 20 20 Погудин Вячеслав Викторович, 21.04.1951 г.р. Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21 21 Радаев Владимир Григорьевич, 01.01.1952 г.р. Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22 22 Дронов Алексей Иванович, 18.09.1976 г.р. Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23 23 Серебренников Александр Васильевич 12.03.1970 г.р. Серовский одномандатный избирательный округ № 24 24 Жуков Дмитрий Геннадьевич, 10.08.1977 г.р. Сысертский одномандатный избирательный округ № 25 25 Карякин Сергей Васильевич, 25.01.1991 г.р.

"Этот список полностью соответствует итогам предварительного голосования без исключений", - заявил Виктор Шепитий.

Ранее «Единая Россия» определилась с кандидатами от Свердловской области на выборах в Госдуму РФ. Список также возглавил Евгений Куйвашев. Сами выборы в Государственную думу и Законодательное собрание региона пройдут в течение трёх - с 17 по 19 сентября.