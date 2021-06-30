Свердловские единороссы определились со списками кандидатов в Заксобрание

Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» утвердило список кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона. Решение было принято партийцами в ходе тайного голосования на втором этапе XXХVII Конференции реготделения.
Как и ожидалось, общеобластную часть списка возглавил губернатор Евгений Куйвашев. В первую тройку вошли сенатор Аркадий Чернецкий и бывший глава Екатеринбурга, заместитель главы региона Александр Высокинский. Всего в список вошли 78 кандидатов по единому избирательному округу и по 25 территориальным группам.
По словам секретаря Свердловского отделения партии Виктора Шептия, за основу списков были взяты итоги предварительного голосования, прошедшего в конце мая. Утверждённый сегодня перечень практически на 100% соответствует выбору, сделанному свердловчанами в ходе праймериз.
«Незначительные изменения обусловлены личными заявлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место согласно рейтингу предварительного голосования, занимает следующий кандидат», - сообщил Виктор Шептий.
Также партийцы тайным голосованием определили кандидатов, которые будут представлять партию на выборах ЗССО в одномандатных округах:
Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1
1
Старков Евгений Вадимович, 02.05.1981г.р.
Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2
2
Зубарев Михаил Валерьевич, 28.07.1984 г.р.
Белоярский одномандатный избирательный округ № 3
3
Вегнер Вячеслав Михайлович, 03.02.1959 г.р.
Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4
4
Бабушкина Людмила Валентиновна, 27.01.1951 г.р.
Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5
5
Брозовский Вячеслав Пиусович, 08.10.1972 г.р.
Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6
6
Мелехин Сергей Владимирович, 19.09.1965 г.р.
Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
7
Лаппо Валентин Анатольевич, 20.09.1956 г.р.
Кировский одномандатный избирательный округ № 8
8
Клименко Михаил Николаевич, 11.02.1981 г.р.
Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
9
Маслаков Виктор Викторович, 06.03.1969 г.р.
Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
10
Зяблицев Евгений Геннадьевич, 21.06.1965 г.р.
Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
11
Смирнов Владимир Викторович, 27.04.1981 г.р.
Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12
12
Савельев Валерий Борисович, 26.01.1962 г.р.
Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13
13
Шептий Виктор Анатольевич, 25.12.1965 г.р.
Каменск - Уральский одномандатный избирательный округ № 14
14
Якимов Виктор Васильевич, 19.12.1951 г.р.
Кировградский одномандатный избирательный округ № 15
15
Волков Александр Николаевич, 03.04.1962 г.р.
Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16
16
Соколюк Петр Михайлович, 21.07.1962 г.р.
Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17
17
Никонов Сергей Владимирович, 02.03.1969 г.р.
Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18
18
Абзалов Альберт Феликсович, 21.09.1963 г.р.
Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19
19
Рощупкин Владимир Николаевич, 02.06.1963 г.р.
Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный округ № 20
20
Погудин Вячеслав Викторович, 21.04.1951 г.р.
Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21
21
Радаев Владимир Григорьевич, 01.01.1952 г.р.
Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22
22
Дронов Алексей Иванович, 18.09.1976 г.р.
Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23
23
Серебренников Александр Васильевич 12.03.1970 г.р.
Серовский одномандатный избирательный округ № 24
24
Жуков Дмитрий Геннадьевич, 10.08.1977 г.р.
Сысертский одномандатный избирательный округ № 25
25
Карякин Сергей Васильевич, 25.01.1991 г.р.
"Этот список полностью соответствует итогам предварительного голосования без исключений", - заявил Виктор Шепитий.
Ранее «Единая Россия» определилась с кандидатами от Свердловской области на выборах в Госдуму РФ. Список также возглавил Евгений Куйвашев. Сами выборы в Государственную думу и Законодательное собрание региона пройдут в течение трёх - с 17 по 19 сентября.