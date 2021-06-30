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30 июня 2021, 21:11

Свердловские единороссы определились со списками кандидатов в Заксобрание

Евгений Куйвашев "Единая Россия"

Глава региона выступил на коференции регионального отделения "Единой России". Фото: Валентин Тетерин

Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» утвердило список кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона. Решение было принято партийцами в ходе тайного голосования на втором этапе XXХVII Конференции реготделения.

Как и ожидалось, общеобластную часть списка возглавил губернатор Евгений Куйвашев. В первую тройку вошли сенатор Аркадий Чернецкий и бывший глава Екатеринбурга, заместитель главы региона Александр Высокинский. Всего в список вошли 78 кандидатов по единому избирательному округу и по 25 территориальным группам.

По словам секретаря Свердловского отделения партии Виктора Шептия, за основу списков были взяты итоги предварительного голосования, прошедшего в конце мая. Утверждённый сегодня перечень практически на 100% соответствует выбору, сделанному свердловчанами в ходе праймериз.

«Незначительные изменения обусловлены личными заявлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место согласно рейтингу предварительного голосования, занимает следующий кандидат», - сообщил Виктор Шептий.

Также партийцы тайным голосованием определили кандидатов, которые будут представлять партию на выборах ЗССО в одномандатных округах:

Алапаевский одномандатный избирательный округ № 1

1

Старков Евгений Вадимович, 02.05.1981г.р.

Асбестовский одномандатный избирательный округ № 2

2

Зубарев Михаил Валерьевич, 28.07.1984 г.р.

Белоярский одномандатный избирательный округ № 3

3

Вегнер Вячеслав Михайлович, 03.02.1959 г.р.

Богдановичский одномандатный избирательный округ № 4

4

Бабушкина Людмила Валентиновна, 27.01.1951 г.р.

Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 5

5

Брозовский Вячеслав Пиусович, 08.10.1972 г.р.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 6

6

Мелехин Сергей Владимирович, 19.09.1965 г.р.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7

7

Лаппо Валентин Анатольевич, 20.09.1956 г.р.

Кировский одномандатный избирательный округ № 8

8

Клименко Михаил Николаевич, 11.02.1981 г.р.

Ленинский одномандатный избирательный округ № 9

9

 Маслаков Виктор Викторович, 06.03.1969 г.р.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10

10

Зяблицев Евгений Геннадьевич, 21.06.1965 г.р.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11

11

Смирнов Владимир Викторович, 27.04.1981 г.р.

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12

12

Савельев Валерий Борисович, 26.01.1962 г.р.

Ирбитский одномандатный избирательный округ № 13

13

Шептий Виктор Анатольевич, 25.12.1965 г.р.

Каменск - Уральский одномандатный избирательный округ № 14

14

Якимов Виктор Васильевич, 19.12.1951 г.р.

Кировградский одномандатный избирательный округ № 15

15

Волков Александр Николаевич, 03.04.1962 г.р.

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16

16

Соколюк Петр Михайлович, 21.07.1962 г.р.

Красноуральский одномандатный избирательный округ № 17

17

Никонов Сергей Владимирович, 02.03.1969 г.р.

Красноуфимский одномандатный избирательный округ № 18

18

Абзалов Альберт Феликсович, 21.09.1963 г.р.

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19

19

Рощупкин Владимир Николаевич, 02.06.1963 г.р.

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный округ № 20

20

Погудин Вячеслав Викторович, 21.04.1951 г.р.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21

21

Радаев Владимир Григорьевич, 01.01.1952 г.р.

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 22

22

Дронов Алексей Иванович, 18.09.1976 г.р.

Ревдинский одномандатный избирательный округ № 23

23

Серебренников Александр Васильевич 12.03.1970 г.р.

Серовский одномандатный избирательный округ № 24

24

Жуков Дмитрий Геннадьевич, 10.08.1977 г.р.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 25

25

Карякин Сергей Васильевич, 25.01.1991 г.р.

"Этот список полностью соответствует итогам предварительного голосования без исключений", - заявил Виктор Шепитий.

Ранее «Единая Россия» определилась с кандидатами от Свердловской области на выборах в Госдуму РФ. Список также возглавил Евгений Куйвашев. Сами выборы в Государственную думу и Законодательное собрание региона пройдут в течение трёх - с 17 по 19 сентября.

Областная газета Свердловской области

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