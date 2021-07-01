Губернатор Свердловской области назначил управляющего Южным управленческим округом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Александра Гетманчука управляющим Южным управленческим округом. Подписан соответствующий указ.
Управляющий округом был представлен на сегодняшнем заседании областного правительства. До этого Александр Гетманчук работал в прокуратуре Свердловской области. Он возглавлял отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан.
"Уверен, ему пригодится опыт работы при исполнении новых должностных обязанностей", – приводит департамент информполитики региона слова губернатора.
Евгений Куйвашев обратился к коллегам с просьбой оказать новому управляющему содействие и выстроить с ним эффективное взаимодействие.
Напомним, что всего в Свердловской области пять управленческих округов: Восточный, Северный, Западный, Горнозаводской и Южный. Систему округов ввёл первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Интересно, что управляющими становились в основном выходцы из местных мэрий. Однако сейчас сделано исключение из правил: управляющим Южного управленческого округа стал бывший сотрудник прокуратуры.
В состав Южного управленческого округа входят 14 муниципалитетов. Среди них: Арамиль, Богданович, Белоярский, Сысерть, Каменск-Уральский и другие.
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