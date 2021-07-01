Губернатор Свердловской области назначил управляющего Южным управленческим округом

Евгений Куйвашев обратился к коллегам с просьбой оказать новому управляющему содействие и выстроить с ним эффективное взаимодействие. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Александра Гетманчука управляющим Южным управленческим округом. Подписан соответствующий указ.

Управляющий округом был представлен на сегодняшнем заседании областного правительства. До этого Александр Гетманчук работал в прокуратуре Свердловской области. Он возглавлял отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан.

"Уверен, ему пригодится опыт работы при исполнении новых должностных обязанностей", – приводит департамент информполитики региона слова губернатора.

Евгений Куйвашев обратился к коллегам с просьбой оказать новому управляющему содействие и выстроить с ним эффективное взаимодействие.