Списки кандидатов «ЕР» в Заксобрание обновились наполовину

Свердловские единороссы окончательно определились со списками кандидатов, которые представят партию на выборах в Законодательное собрание региона. Фото: Валентин Тетерин

Свердловские единороссы окончательно определились со списками кандидатов, которые представят партию на выборах в Законодательное собрание региона в сентябре. По заявлению партийного руководства, по сравнению с выборной кампанией 2016 года списки обновились на 56 процентов.

* Как формировался перечень? В ходе тайного голосования партийцы выдвинули 25 одномандатников и список, состоящий из 78 кандидатов в депутаты ЗССО. Он включает кандидатов по единому избирательному округу, а также по 25 территориальным группам.

– Фамилии кандидатов и их порядок соответствуют итогам предварительного голосования. Незначительные изменения обусловлены личными заявлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место, согласно рейтингу предварительного голосования, занимает cледующий кандидат, – сообщил секретарь реготделения «ЕР» Виктор Шептий.

Состав общеобластной тройки был ожидаем (см. таблицу): губернатор Евгений Куйвашев и его первый заместитель Александр Высокинский также входят в партсписок от региона на выборах в Госдуму РФ, а действующий сенатор Аркадий Чернецкий планирует сохранить за собой пост в Совете Федерации. По словам Виктора Шептия, первая тройка кандидатов была также согласована партийным руководством на федеральном уровне.

* Кто на выбывание? В число кандидатов-одномандатников от «Единой России» не попали несколько действующих депутатов. На их места претендуют новички и выходцы из других партий.

Среди тех, кто не попал в партсписок, – самый опытный депутат, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, избиравшийся по Кировградскому округу. Он работает в областном парламенте с 1998 года.

– В этом году у меня исполнится 50 лет трудовой деятельности и 36 лет работы в публичной власти, – сказал «ОГ» парламентарий. – Но я планирую продолжить помогать развиваться городам, которые входят в мой избирательный округ. В каком качестве – пока секрет.

Ещё один ветеран областного правительства и Заксобрания, которому не нашлось места в списке кандидатов от единороссов, – зампредседателя Заксобрания Владимир Власов, избиравшийся по Асбестовскому округу. В беседе с «ОГ» он подтвердил, что в новый созыв избираться не будет, но от комментариев отказался.

Не будут участвовать в выборах избиравшиеся в 2016 году по одномандатным округам Олег Исаков (Алапаевский округ), Анатолий Марчевский (Ленинский округ)и Анатолий Никифоров (Верх-Исетский округ). Илья Гаффнер выдвинут на третьем малоперспективном месте по списку в Белоярской территориальной группе. Депутат по Тагилстроевскому округу Алексей Кушнарёв отказался от участия в выборах в связи с переходом на другую основную работу. Ещё один член фракции «Единой России» в текущем созыве Андрей Гориславцев (Сысертский округ) на этот раз пойдёт на выборы от «Справедливой России» в Госдуму.

* На что рассчитывает «Единая Россия»? По результатам сентябрьских выборов в Заксобрание руководство регионального партийного отделения рассчитывает на максимальный результат. В этом случае в новом созыве представительство «ЕР» в региональном парламенте ждёт существенное обновление.

– В прошлый раз мы выдвигали 23 кандидата по одномандатным округам. Сейчас выдвинули 25. Мы рассчитываем на хороший результат – 25 из 25, но мы понимаем, что политическая конкуренция реальна в нашей жизни. За выдвижением наших кандидатов пристально следят все парламентские партии и исходя из этого будут выдвигать своих претендентов, где-то – сильных, – поделился ожиданиями Виктор Шептий.