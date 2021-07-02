Партия «Новые люди» первой предоставила в Избирком списки кандидатов на выборы в свердловское Заксобрание

О своём намерении участвовать в выборах в Законодательное собрание региона уже заявили шесть избирательных объединений. Фото: Галина Соловьёва

По данным свердловского Избиркома на 2 июля, о своём намерении участвовать в выборах в Законодательное собрание региона уже заявили шесть избирательных объединений. Это «Единая Россия», «Яблоко», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Зелёная альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Новые люди».

При этом пока по единому избирательному округу заверены списки кандидатов только одного избирательного объединения: партия «Новые люди» выдвинула 69 кандидатов. Партсписок возглавил уральский ресторатор Иван Зайченко. На второй строчке – общественник, сторонник партии Рант Агаджанян. Кроме того, реготделение партии выдвинуло семь кандидатов по одномандатным округам: в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах Екатеринбурга, в Асбесте, Ревде, Сысерти и Первоуральске.

Теперь «Новым людям» предстоит кампания по сбору подписей для получения права официального выдвижения в региональный парламент. Партия не входит в число политических объединений, которым для выдвижения кандидатов не требуется сбора подписей (в этом списке – четыре парламентских партии и «Яблоко»). Для того чтобы список кандидатов по единому избирательному округу зарегистрировали, им необходимо собрать 16 574 подписи (0,5 процента от общего числа зарегистрированных избирателей в регионе – 3 314 682). Количество подписей по одномандатным округам зависит от числа избирателей в конкретном округе.

Добавим, что всего по одномандатным округам в окружные комиссии уже представили документы на выдвижение пять кандидатов: один от политической партии (по округу №9) и четыре самовыдвиженца (по одному – в Алапаевском №1 и Тагилстроевском №2, двое – в Железнодорожном №7).

Важно Выдвижение кандидатов и списков кандидатов на региональных выборах началось 20 июня и закончится в 18:00 30 июля. Приём документов для регистрации завершается в 18:00 4 августа.