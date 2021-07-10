В Свердловской области объявили новый конкурс на пост главы минцифры

На Среднем Урале ищут главу минцифры. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области объявлен открытый отбор кадров на пост министра цифрового развития и связи. Документы принимаются до 30 июля, имя главы ведомства могут назвать только после 26 августа.

Требования к кандидатам предъявляются такие же, как и в первом конкурсе. Участники отбора должны иметь высшее образование и опыт управленческой деятельности (руководство организацией численностью от 5 человек или структурным подразделением организации численностью от 10 человек) от 3 лет. Кандидаты пройдут анкетирование, решение кейса (будет проводиться 5-6 августа), тестирование с целью определения управленческих и личностных компетенций (19 августа), а также презентуют и защитят концепции цифрового развития Свердловской области (23-26 августа).

Проводиться конкурс будет в здании резиденции губернатора. Там же, на ул. Горького 21/23, каб. 420 с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 в будние дни будут принимать документы от кандидатов. Для приёма необходима предварительная запись. Направить всё необходимое можно также по почте.

Получить дополнительную информацию об открытом отборе и предварительной записи можно по телефонам: (343) 354-01-35, (343) 354-01-51, (343) 354-01-08.

Подробности о необходимых документах и предъявляемых требованиях можно прочитать в субботнем номере "Областной газеты".

Министерство цифрового развития и связи в Свердловской области было создано в марте текущего года. Согласно указу №133-УГ, минцифры будут полностью переданы полномочия департамента информатизации, а также функции по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти региона. Документы от кандидатов начали принимать 30 апреля.

Однако первый конкурс по отбору министра цифрового развития был признан несостоявшимся. Тогда конкурсная комиссия не смогла выбрать подходящую кандидатуру из 24 конкурсантов. "В целом кандидаты продемонстрировали неплохой уровень знаний и компетенций, но, как показали конкурсные процедуры, всё же недостаточный для столь ответственного поста, который предполагает организацию комплексной работы по цифровизации, внедрение совершенно новых подходов и продуктов в деятельность госорганов и в жизнь свердловчан", – сказал тогда Олег Чемезов.