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13 июля 2021, 13:34

Заксобрание Свердловской области запретило официально толковать Устав региона

Герб Свердловской области

В Екатеринбурге состоялось 59-е заседание областного парламента. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области на законодательном уровне установят запрет на официальное толкование Устава региона. Такие поправки были приняты в ходе очередного заседания областного Законодательного собрания при рассмотрении вопроса «О внесении изменений в закон «О правовых актах».

С докладом выступил председатель комитета областного парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности, зампредседателя комиссии по символам Свердловской области. Он сообщил, что комитет рассмотрел на своём заседании данный законопроект и предлагает принять его. Депутаты проголосовали за утверждение законопроекта в трёх чтениях. «Устав Свердловской области официальному толкованию не подлежит», — следует из в новой редакции закона.

Правом давать официальное толкование Устава Свердловской области был наделён Уставный суд. В марте 2021 года губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в Устав, согласно которым, данный суд прекратит свою деятельность с 1 января 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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