В Екатеринбурге обсудили политическую конкуренцию на выборах

Заседание общественников состоялось в Уральском федеральном университете. Фото: Валентин Тетерин

Обсуждение провели Общественная палата Свердловской области и Центр общественного наблюдения. Эксперты сошлись во мнении, что политическая конкуренция в России от выборов к выборам имеет неуклонную тенденцию к росту.

– У нас в этом году помимо выборов Госдуму проходят выборы в Законодательное собрание региона и в 35 муниципалитетах – и на всех уровнях конкуренция очень серьёзная. Но количество – не главное, важно качество. Мы должны избрать людей ответственных, достойных, понимающих, что такое законотворческий процесс, – подчеркнул председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

По словам зампредседателя Общественной палаты региона Владимира Винницкого, предстоящие 19 сентября выборы станут главным политическим событием в стране, которое предопределит её судьбу на дальнейшие годы.

– Правильно и грамотно провести выборы в наше время – очень важная задача: именно это позволит обеспечить стабильность обстановки в стране и легитимность выбранной власти, – сказал он.

В обсуждении приняли участие глава центра управления регионом (ЦУР) Свердловской области Илья Захаров, Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, а также представители нескольких политических партий, принимающих участие в выборной кампании.

– Я бы хотела, чтобы на территории Свердловской области было политическое многообразие и царил политический мир, – это возможно. Самое главное, чтобы нравственность и политика шли в одном русле. На этих выборах мы должны показать, что мы вместе, – высказала пожелание омбудсмен.