В Свердловской области стало меньше КОИБов

Ранее в регионе использовалось 732 комплекса. Теперь осталось 382. Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале продолжается выдвижение партий на предстоящие выборы. Во вторник списки своих кандидатов в облизбирком предоставило ещё одно объединение. Также в регионе сократилось количество комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Ситуация с КОИБами

По словам советника председателя свердловского избиркома Анны Абсалямовой, ранее в регионе использовалось 732 комплекса. ЦИК РФ было принято решение о выводе из обращения КОИБ-2010 производства Санкт-Петербурга, поскольку они не соответствуют современными требованиям и потому не могут использоваться в выборах. В регионе ранее использовалось 350 таких аппаратов. Оставшиеся 382 КОИБа будут задействованы в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, в Новоуральске, Нижнем Тагиле и Полевском – это традиционное размещение комплексов.

– Всего в РФ будет использовано 14 тысяч КОИБов, в пересчёте на количество избирателей в Свердловской области их столько же, сколько и в среднем по стране – 1 комплекс на 8 тысяч человек. Раньше мы были ими обеспечены лучше других регионов, а сейчас ситуация сравнялась, – пояснила Анна Абсалямова.

Ход выдвижения

По данным на 9:00 14 июля, о своём намерении участвовать в выборах депутатов регионального Заксобрания заявили 9 избирательных объединений. Этот список не окончательный – срок уведомления истекает 30 июля, а приём документов на регистрацию продлится до 4 августа.

По единому избирательному округу заверены списки кандидатов трёх партий: «Новые люди» (69 человек), «Единая Россия» (78 человек) и «Зелёная альтернатива» (73 человека). По одномандатным избирательным округам заверены списки двух партий – «Единая Россия» (25 человек) и «Новые люди» (семь кандидатов).

13 июля списки предоставила «Партия Роста». Как рассказал «ОГ» председатель регионального отделения партии Алексей Кабанов, всего в списке 74 человека. Из их числа также заявлены кандидаты по каждой территориальной группе.

– Список возглавил молодой предприниматель Андрей Ковязин, не очень известная личность в регионе, это наша стратегия – мы должны выдвигать новые лица. Под вторым номером иду я как руководитель отделения. Третьим номером мы поставили женщину – активиста Светлану Устинову. Следуем тренду – на федеральном уровне партия выставила женскую тройку, – рассказал Алексей Кабанов.

После того как списки будут заверены, партия приступит к сбору подписей.