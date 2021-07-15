Свердловское Заксобрание рассмотрит заявки на присвоение трём городам звания «Город трудовой доблести»

В повестку завершающего заседания ЗССО вошло 30 вопросов. Фото: Галина Соловьёва

В повестку последнего не только в весенней сессии, но и в созыве в целом, 60-го заседания Законодательного собрания Свердловской области включено 30 вопросов. Среди них: присвоение звания «Город трудовой доблести», «гаражная амнистия», предоставление второго высшего образования за счёт бюджета, вопросы здравоохранения, социальной поддержки и другие.

Заседание намечено на вторник, 27 июля. Все вопросы парламентарии рассмотрят в течение одного дня. Одной из важных тем станут заявки на присвоение ещё трём уральским городам звания «Город трудовой доблести». Как рассказала председатель областного Заксобрания Людмила Бабушкина, рабочая группа, которая собиралась для обсуждения данного вопроса в начале июля, предложила поддержать ходатайства Серова, Ирбита и Первоуральска. Она выразила надежду, что данная инициатива найдёт поддержку у депутатов областного парламента и всех жителей Среднего Урала.

На предстоящем заседании парламентарии рассмотрят ряд областных законов. Один из них предложило региональное правительство. Он касается «гаражной амнистии». «Депутаты наделят органы исполнительной власти полномочиями по её проведению. Также большой перечень областных нормативных правовых актов намечено привести в соответствие с изменившимся федеральным законодательством», - информировала Людмила Бабушкина.

В частности, предлагается разрешить гражданам, уже получившим высшее образование, поступать в вузы на бюджетные места. Сейчас получить бесплатно можно лишь первое высшее. Порядок, список учебных заведений и специальностей определит Правительство РФ, отметила председатель ЗССО.

Парламентариям предстоит рассмотреть большой блок социальных законов. Среди них - вопрос об изменениях в законе «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». «Предлагается распространить льготы на оплату жилья и компенсацию коммунальных услуг на работников организаций, которые не являются медицинскими, но занимаются важным делом обеспечения лекарственными средствами жителей наших сёл. Принятие закона позволит более 140 жителям нашей области, работающим в сфере фармации в сельской местности, получить такую льготу», - пояснила Людмила Бабушкина.

Ещё один законопроект, подготовленный губернатором Евгением Куйвашевым, касается тружеников тыла. Он призван обеспечить компенсации 100% расходов на приобретение ими протезно-ортопедических изделий.

Также депутаты рассмотрят изменения в областные законы о защите прав детей, о социальной поддержке многодетных семей, о содействии занятости населения.

Помимо этого, депутаты планируют внести изменения в Территориальную программу госгарантий бесплатного предоставления свердловчанам медпомощи в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов. Изменения связаны с необходимостью проведения углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19. Объёмы оказания медпомощи таким людям будут увеличены.