В Свердловской области обучают и вакцинируют членов избиркомов

Так проходила вакцинация членов Избиркомов в Нижней Туре. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

В Свердловской области продолжается подготовка к предстоящим выборам. На этой неделе в регионе стартовало обучение членов территориальных избирательных комиссий. Перед трёхдневным голосованием сотрудники избиркомов проходят добровольную вакцинацию.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе областной избирательной комиссии, обучение членов ТИК и ОИК продлится до 23 июля. Так, на этой неделе стажировку по материалам, подготовленным ЦИК России, прошли сотрудники Пышминской районной территориальной избирательной комиссии.

- Обучающий курс по теме «Организация деятельности территориальной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва», понятный, актуальный и полезный не только организаторам выборов, но и всем, кто интересуется избирательной системой, – пояснили в облизбиркоме.

В итоге обучения для членов комиссий подготовлено тестирование, по результатам которого они получат соответствующий сертификат. С 30 августа по 3 сентября аналогичное обучение и тестирование пройдут все члены участковых избирательных комиссий.

Параллельно с обучением продолжается и вакцинация ответственных за проведение выборов. На этой неделе к прививочной кампании присоединились работники избиркомов Тавды. Первая группа привилась 14 июля. Днём позже вакцинировались члены комиссий в Нижней Туре. Сейчас там привито 74 процента работников избирательной системы.

- До дней голосования – 17, 18 и 19 сентября – остаётся чуть больше двух месяцев. Сейчас оптимальное время для вакцинации членов избирательных комиссий: к моменту выхода на избирательные участки сформируется необходимый уровень антител. Вакцинация добровольная. Однако в целях обеспечения эпидемиологической безопасности мы очень в ней заинтересованы, – поделился председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Также на этой неделе в ходе заседания облизбиркома утвердили распределение средств индивидуальной защиты, необходимых для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении трёхдневного голосования. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора закупаются одноразовые перчатки двух видов (для членов комиссий и для избирателей), маски, халаты, кожные антисептики, антисептики для поверхностей, экраны для лица, ручки, пакеты, сигнальные ленты, мешки для мусора, питьевая вода, стаканчики и экраны на столы.

- Мы подготовили справку об основных мерах безопасности, которые будут действовать на избирательных участках. Рекомендации Роспотребнадзора будут донесены до каждого члена УИК. Требования также распространяются и на общественных наблюдателей на выборах. Трёхдневное голосование в регионе будет безопасным, – рассказала советник председателя Избиркома Анна Абсалямова.