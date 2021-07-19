Красная папка для мэра Первоуральска

Евгений Куйвашев (второй справа) во время визита на Первоуральский новотрубный завод. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в минувшие выходные посетил Первоуральск — крупный промышленный центр региона. Глава города Игорь Кабец стал вторым среди мэров уральских городов, кто получил от главы региона папку с вопросами от местных жителей «о наболевшем».

Новая форма сотрудничества

Рабочая поездка губернатора в Первоуральск состоялась 17 июля, в канун Дня металлурга. Первым делом Евгений Куйвашев вместе с председателем совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрием Пумпянским посетили Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в ТМК), где осмотрели финишный центр по производству нефтяных труб. Продукция, которую производят в этом цехе ПНТЗ, считается сегодня наиболее перспективной на рынке. Это обсадные и насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями, которые используются в самых сложных нефтяных скважинах.

Затем в присутствии главы региона и Дмитрия Пумпянского состоялось подписание соглашения о социальной поддержке жителей городского округа и развитии муниципалитета между Первоуральском и ПНТЗ. Подписи под документом поставили глава города Игорь Кабец и управляющий директор промышленного предприятия Владимир Топоров.

Губернатор назвал символичным, что соглашение о новом формате сотрудничества между муниципалитетом и градообразующим предприятием подписано накануне Дня металлурга.

- Я вижу, как меняется Первоуральск, и эти изменения стали возможными благодаря сотрудничеству бизнеса, региональных и местных властей. Меня радует, что руководство завода сегодня приняло эстафету и будет так же, как и прежде, проводить работу по социальному и экономическому развитию городского округа, — сказал Евгений Куйвашев.

В свою очередь Дмитрий Пумпянский отметил, что Трубная металлургическая компания проводит большую ответственную работу в городах своего присутствия, активно сотрудничает с администрациями, школами и спортивными командами. В Первоуральске упор будет сделан на развитие юношеского и детского спорта и решение прочих задач. Так, соглашение предусматривает совместную реализацию мероприятий по нескольким направлениям: образование и воспитание детей, оказание шефской помощи образовательным учреждениям, развитие системы культурно-досуговой занятости, повышение уровня вовлечённости жителей в любительский и профессиональный спорт, организацию общегородских культурных и спортивных мероприятий, благоустройство и создание комфортной городской среды. По каждому из этих направлений стороны создадут отдельную программу с указанием цели, периода проведения, объёма финансирования и порядка реализации.

После подписания соглашения губернатор поздравил на площадке ПНТЗ уральских трубников с Днём металлурга и вручил им государственные награды.

Более 100 обращений за два дня

Эта поездка главы региона стала уже второй, которую он заранее анонсировал на своей странице в Instagram, чтобы местные жители смогли задать ему наиболее острые вопросы. Таким образом, у свердловчан появилась возможность повлиять на маршрут губернатора во время его визитов в города области. После анонса рабочего визита, вопросы жителей городов приходят в социальную сеть Евгения Куйвашева и сразу преобразуются в перечень поручений профильным министерствам и городским властям.

Первая такая поездка состоялась на прошлой неделе в Каменск-Уральский. Глава этого города Алексей Герасимов также получил папку с обращениями жителей («Областная газета» подробно рассказывала о том визите). Как и в прошлый раз, нынешний визит Евгения Куйвашева в Первоуральск не ограничился только лишь посещением промышленного предприятия. Всего за пару дней губернатору поступило более 100 обращений от местных жителей. Причём среди них есть достаточно серьёзные, например, связанные с водоснабжением. Также есть сложности в посёлках в пределах городского округа: где-то закрылся последний магазин, где-то давно не ремонтировали ДК, а где-то перестал ездить школьный автобус.

Об итогах поездки губернатор рассказал на своей странице в Instagram. Одна из проблем касается местной больницы, где не хватает врачей и медицинского оборудования. Евгений Куйвашев уже дал поручение министру здравоохранения области Андрею Карлову разобраться: что произошло в медицинском учреждении с компьютерным томографом и ангиографом и поставить эти аппараты в Первоуральск.

- Папку с остальными проблемами горожан от меня в руки получил мэр Игорь Кабец. Он был с нами и, надеюсь, внимательно слушал, – написал Евгений Куйвашев.

На решение проблем горожан у мэра есть полтора месяца. Проверить ход работ губернатор собирается лично – в начале сентября он собирается повторно приехать на встречу с жителями города.

Губернатор планирует продолжить практику налаживания обратной связи перед своими поездками в муниципалитеты.