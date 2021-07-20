На выборы в свердловское Заксобрание заявились уже 11 партий

Узнать о кандидатах, которые выдвинуты на выборы по каждому избирательному округу, можно на портале «Госуслуги». Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале продолжается подготовка к предстоящим в сентябре выборам. По данным на 20 июля, о своём намерении участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области заявили 11 избирательных объединений. Также продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Государственной думы и дум 35 муниципальных образований региона.

В Законодательное собрание

За прошлые сутки список пополнился на одну партию – региональное отделение «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Сейчас перечень объединений, которые намерены принять участие в выборах, выглядит следующим образом:

1. «Зелёная альтернатива»;

2. «Новые люди»;

3. «Единая Россия»;

4. Коммунистическая партия Коммунисты России;

5. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

6. «Яблоко»;

7. «Партия Роста»;

8. ЛДПР;

9. КПРФ;

10. «Родина»;

11. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

В ходе 24-го заседания члены Избирательной комиссии Свердловской области заверили списки кандидатов в депутаты регионального Заксобрания, выдвинутых региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по единому избирательному округу и по пяти одномандатным округам. При этом комиссия приняла решение исключить из списка по единому округу одного кандидата: в его документах отсутствовали обязательные сведения.

Всего по единому избирательному округу в областной избирательной комиссии заверены списки кандидатов пяти избирательных объединений. Общее число кандидатов в заверенных списках составляет 370 человек:

1. «Новые люди» – 69;

2. «Единая Россия» – 78;

3. «Зелёная альтернатива» – 73;

4. «Партия Роста» – 73;

5. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 77.

По одномандатным избирательным округам заверены списки трёх избирательных объединений (всего 37 кандидатов):

1. «Новые люди» – 7;

2. «Единая Россия» – 25;

3. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 5.

Всего, по данным облизбиркома, на вчерашний день по одномандатным округам в окружные комиссии документы на выдвижение представили 22 кандидата. В том числе четверо самовыдвиженцев и 18 – от политических партий.

В Государственную думу

На выборах в Государственную думу по семи одномандатным избирательным округам Свердловской области выдвинулись 27 кандидатов: 24 от политических партий и три человека в порядке самовыдвижения:

1. Свердловский округ №168 – 4;

2. Каменск-Уральский округ №169 – 5;

3. Берёзовский округ №170 – 3;

4. Нижнетагильский округ №171 – 4;

5. Асбестовский округ №172 – 3;

6. Первоуральский округ №173 – 3;

7. Серовский округ №174 – 5.

Муниципальные выборы:

На выборы депутатов дум 35 муниципальных образований в Свердловской области выдвинулись 599 кандидатов в 34 муниципальных образованиях (171 – в порядке самовыдвижения, 428 – от политических партий). Зарегистрированы 98 кандидатов (21 самовыдвиженец и 77 – от политических партий).

Отмечается также, что трое кандидатов в Артёмовском, Белоярском и Ивдельском городских округах утратили статус выдвижения. Всего в избирательных кампаниях местного уровня продолжают участвовать 596 кандидатов. Всего будет разыграно 569 депутатских мандатов.

КОИБЫ и избирательные счета

На 24-м заседании облизбиркома определены избирательные участки, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они будут размещены на участках Верх-Исетского, Железнодорожного, Ленинского районов Екатеринбурга, Новоуральска, Нижнего Тагила и Полевского. Всего будет использовано 382 КОИБа. «Областная газета» рассказывала, почему количество КОИБов в этом году в регионе сократилось более чем вдвое (ранее в регионе использовалось 732 комплекса).

Также согласно документам, опубликованным на сайте облизбиркома, два политических объединения («Единая Россия» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») уже получили разрешение на открытие специального избирательного счёта.

Кстати Узнать о кандидатах, которые выдвинуты на выборы по каждому избирательному округу, можно на портале «Госуслуги». В личном кабинете представлена вся информация о предстоящем голосовании: номер, адрес и телефон избирательного участка, к которому прикреплён избиратель, а также данные о работниках и кандидатах на текущий момент. – В условиях пандемии избирательные комиссии используют и бесконтактное информирование избирателей о выборах. Сервис на едином портале государственных услуг – очень понятный и удобный. Сведения о выдвинутых кандидатах, доступные избирателям, постоянно обновляются. Причём человек получает сформированную именно для него справку, соотносительно его избирательного округа (определяется по указанному на портале адресу регистрации), – сказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.