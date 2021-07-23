Свердловский избирком подписал соглашение С МФЦ

У уральцев появилась ещё одна возможность подать заявления о голосовании по механизму «Мобильный избиратель». Фото: Алексей Кунилов

Избирательная комиссия Свердловской области подписала соглашение с региональным Многофункциональным центром (МФЦ). У уральцев появилась ещё одна возможность подать заявления о голосовании по механизму «Мобильный избиратель».

Документ подписали директор Многофункционального центра Свердловской области Анастасия Девятых и председатель облизбиркома Владимир Русинов. Механизм «Мобильный избиратель», успешно апробированный в период нескольких избирательных циклов, позволит гражданам проголосовать 17, 18 и 19 сентября вне зависимости от места жительства.

– Такое соглашение в последние годы мы подписываем на каждую избирательную кампанию. В интересах жителей Свердловской области расширяем возможности для применения технологии «Мобильный избиратель»: многофункциональные центры будут принимать заявления, наряду с порталом «Гослуслуги», территориальными и участковыми комиссиями, – пояснил Владимир Русинов.

Со 2 августа по 13 сентября заявления о голосовании с помощью «Мобильного избирателя» можно будет подать в МФЦ, в территориальные избирательные комиссии и через единый портал государственных услуг. Для этого понадобится паспорт. Кроме того, необходимо заранее решить, на каком именно участке человек планирует голосовать, и узнать его номер. С 8 по 13 сентября заявления будут принимать участковые избиркомы.

Порядок подачи заявления о включении избирателя в голосование на выборах депутатов в Госдуму РФ по месту нахождения был принят ЦИК России 25 мая 2021 года. По всем другим выборам, назначенным на 19 сентября, человек также будет голосовать на выбранном избирательном участке. Напомним, помимо выборов в Госдуму в этом году свердловчане выберут депутатов Законодательного собрания региона и 35 муниципальных дум.